Фермин интересен саудовским клубам и «Баварии». «Барса» и хавбек не заинтересованы в трансфере

Фермин Лопес интересен клубам из Саудовской Аравии.

По информации ESPN, клубы из ближневосточной страны проявляют интерес к полузащитнику «Барселоны». Возможность подписания 22-летнего футболиста также рассматривает «Бавария », о чем сообщалось ранее.

Каталонский клуб и сам игрок в данный момент не заинтересованы в трансфере и намерены продолжать сотрудничество.

В минувшем сезоне Ла Лиги Лопес провел 28 матчей, отличившись 6 голами и 5 ассистами. Его статистику можно найти здесь .