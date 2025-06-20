Фермин интересен саудовским клубам и «Баварии». «Барса» и хавбек не заинтересованы в трансфере
Фермин Лопес интересен клубам из Саудовской Аравии.
По информации ESPN, клубы из ближневосточной страны проявляют интерес к полузащитнику «Барселоны». Возможность подписания 22-летнего футболиста также рассматривает «Бавария», о чем сообщалось ранее.
Каталонский клуб и сам игрок в данный момент не заинтересованы в трансфере и намерены продолжать сотрудничество.
В минувшем сезоне Ла Лиги Лопес провел 28 матчей, отличившись 6 голами и 5 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
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