Касадо интересен «Бетису». «Барса» не будет рассматривать предложения меньше 30 млн евро

Марк Касадо привлек внимание «Бетиса».

Ранее стало известно, что полузащитник «Барселоны» интересен «Вулверхэмптону » и «Вест Хэму » из АПЛ . Последний уже сделал предложение по трансферу 21-летнего футболиста.

«Бетис» также присматривается к Касадо , стремясь усилить полузащиту после ухода Джонни Кардозо , сообщает Mundo Deportivo.

«Барса» не намерена расставаться с Марком, но если до закрытия трансферного окна полузащитник поймет, что ему не хватает игрового времени, и захочет уйти, каталонцы готовы выслушать предложения не менее чем на 30 млн евро.

На данный момент, по словам близких к игроку источников, Касадо не рассматривает варианты ухода.