  • Касадо интересен «Бетису». «Барса» не будет рассматривать предложения меньше 30 млн евро
13

Касадо интересен «Бетису». «Барса» не будет рассматривать предложения меньше 30 млн евро

Марк Касадо привлек внимание «Бетиса».

Ранее стало известно, что полузащитник «Барселоны» интересен «Вулверхэмптону» и «Вест Хэму» из АПЛ. Последний уже сделал предложение по трансферу 21-летнего футболиста.

«Бетис» также присматривается к Касадо, стремясь усилить полузащиту после ухода Джонни Кардозо, сообщает Mundo Deportivo.

«Барса» не намерена расставаться с Марком, но если до закрытия трансферного окна полузащитник поймет, что ему не хватает игрового времени, и захочет уйти, каталонцы готовы выслушать предложения не менее чем на 30 млн евро.

На данный момент, по словам близких к игроку источников, Касадо не рассматривает варианты ухода.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
