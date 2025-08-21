Антон Миранчук по прилете в Россию: «По всему соскучился. Какие цели? В эти игры не надо играть, вы все прекрасно понимаете. Пока не могу оглашать детали»
Антон Миранчук прокомментировал возвращение в Россию.
– Вы соскучились, и я соскучился. Какие цели? В эти игры не надо играть, вы все все прекрасно понимаете. Пока не могу комментировать, оглашать какие-то детали, поэтому – посмотрим.
– Можно ли назвать причину такого переезда? Без деталей, причина выбора.
– Это сейчас стоять и целое интервью давать. Не хотелось бы высказываться заранее. Давайте поживем – увидим, всем все станет ясно.
Ценю, что вы не спите сейчас в это время и приехали все. Спасибо вам большое за внимание.
– По чему больше всего соскучился в России?
– В целом – по всему, наверное, – сказал полузащитник, переходящий в «Динамо».
«Динамо» покупает Антона Миранчука у «Сьона» за 1,7 млн евро («СЭ»)
