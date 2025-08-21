Антон Миранчук по прилете в Россию: «По всему соскучился. Какие цели? В эти игры не надо играть, вы все прекрасно понимаете. Пока не могу оглашать детали»

Антон Миранчук прокомментировал возвращение в Россию.

– Вы соскучились, и я соскучился. Какие цели? В эти игры не надо играть, вы все все прекрасно понимаете. Пока не могу комментировать, оглашать какие-то детали, поэтому – посмотрим.

– Можно ли назвать причину такого переезда? Без деталей, причина выбора.

– Это сейчас стоять и целое интервью давать. Не хотелось бы высказываться заранее. Давайте поживем – увидим, всем все станет ясно.

Ценю, что вы не спите сейчас в это время и приехали все. Спасибо вам большое за внимание.

– По чему больше всего соскучился в России?

– В целом – по всему, наверное, – сказал полузащитник, переходящий в «Динамо».

«Динамо» покупает Антона Миранчука у «Сьона» за 1,7 млн евро («СЭ»)