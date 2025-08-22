Руни против проведения матчей национальных турниров за границей: «Неправильно отнимать игру у фанатов исключительно из-за денег»

Уэйн Руни против проведения матчей национальных турниров за пределами страны.

Бывший нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» отреагировал на возможное проведение матча между «Барселоной» и «Вильярреалом » в Майами.

Ранее сообщалось , что Королевская испанская футбольная федерация направила запрос в УЕФА по поводу проведения матча в США в декабре.

«Телевидение и вещатели будут делать все возможное, чтобы выжать максимум за те деньги, которые они платят. Но у вас есть преданные фанаты, которые ездят за тобой по всей стране, поддерживают на домашних и выездных матчах. И потом для них пропустить игру – или если хотят поехать на матч за границу, им приходится тратить большие деньги, например, лететь в США, платить за отель, перелет.

Я считаю, что это неправильно – отнимать матч у болельщиков исключительно из-за денег. Думаю, это неправильно и такого никогда не должно происходить», – сказал Руни в своем подкасте на BBC.