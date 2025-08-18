Руни о расизме в футболе: «Один из игроков «Ди Си Юнайтед» плакал у меня на груди. Люди бросают фразу, в которую, по их мнению, не вкладывают смысла, но она ранит других»

Уэйн Руни рассказал, как расистские оскорбления задевают футболистов.

«В «Ди Си Юнайтед » один из моих игроков подвергся расистским оскорблениям и плакал у меня на груди. Я держал его, когда он плакал у меня на груди.

Я не думаю, что люди осознают это – они бросают фразу, в которую, по их мнению, не вкладывают никакого смысла, но она ранит других людей. Чтобы люди увидели это и поняли, нужно сделать больше, чтобы остановить [такое поведение]», – сказал бывший главный тренер «Ди Си Юнайтед» и экс-форвард «МЮ» и сборной Англии.