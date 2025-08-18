  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Руни о борьбе с расизмом в футболе: «Надо наказывать клубы, снимая очки, штрафуя. Нужна мощная образовательная кампания на всех уровнях – для детей, взрослых, пожилых»
27

Руни о борьбе с расизмом в футболе: «Надо наказывать клубы, снимая очки, штрафуя. Нужна мощная образовательная кампания на всех уровнях – для детей, взрослых, пожилых»

Уэйн Руни рассказал, с помощью каких мер следует бороться с расизмом в футболе.

«Нужна масштабная образовательная кампания для общества – для детей, родителей и даже бабушек и дедушек – чтобы все были просвещены. 

Нужно бить по клубам, потому что только так это прекратится. Пока есть невежество, болельщики продолжат такие действия.

Нужно наказывать клубы, снимая очки или бить по карману, штрафовать, лишая их денег. Иначе все будет продолжаться.

Надеюсь, правильные люди сядут за стол переговоров с соответствующими организациями и смогут ввести действительно серьезные меры», – сказал бывший главный тренер «Ди Си Юнайтед» и экс-форвард «МЮ» и сборной Англии. 

Руни о расизме в футболе: «Один из игроков «Ди Си Юнайтед» плакал у меня на груди. Люди бросают фразу, в которую, по их мнению, не вкладывают смысла, но она ранит других»

А что теперь делать со Станковичем?22135 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: BBC
logoУэйн Руни
logoпремьер-лига Англия
logoМЛС
дискриминация
logoМанчестер Юнайтед
logoДи Си Юнайтед
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Руни о расизме в футболе: «Один из игроков «Ди Си Юнайтед» плакал у меня на груди. Люди бросают фразу, в которую, по их мнению, не вкладывают смысла, но она ранит других»
30сегодня, 17:02
Руни о вратаре для «МЮ»: «Доннарумма – один из лучших в мире. У него нет ошибок, приводящих к прямым голам. Команде нужны уверенность и доверие к голкиперу»
33сегодня, 12:48
Руни про атаку «МЮ»: «Некоторые потеряли уверенность в себе или не хотели находиться в клубе, и Аморим пытается с ними расстаться. Новички изменят ситуацию, Кунья – именно то, что нужно»
вчера, 15:30
Главные новости
АПЛ стартовала! «Лидс» принимает «Эвертон»
13068 минут назадLive
Чемпионат России. «Пари НН» обыграл в Саранске «Динамо» Махачкала
328011 минут назад
«Спартак» предложил «Галатасараю» 6+2 млн евро за Куэсту. Защитник может подписать контракт с зарплатой 1,5 млн евро (Sport24)
1320 минут назад
Пивоваров об ужесточении лимита: «Сигнал, что нам надо растить российских футболистов, обеспечивать их игровым временем. «Динамо» активно и успешно этим занимается»
1433 минуты назад
«Ливерпуль» продал Доука «Борнмуту» за 25 млн фунтов. Мерсисайдцы купили вингера за 600 тысяч в 2022-м
2053 минуты назадФото
Кержаков о «Ростове»: «Хотелось бы работать в РПЛ, конечно. У команды есть тренер, как можно о чем-то говорить?»
1254 минуты назад
«Рома» хочет подписать Санчо, несмотря на отказ игрока. Римляне пытаются убедить вингера «МЮ» перейти к ним
19сегодня, 18:03
«Интер» продал Залевского «Аталанте» за 17 млн евро
24сегодня, 17:44
Руни о расизме в футболе: «Один из игроков «Ди Си Юнайтед» плакал у меня на груди. Люди бросают фразу, в которую, по их мнению, не вкладывают смысла, но она ранит других»
30сегодня, 17:02
Мостовой о 9-м месте «Зенита»: «Проблем нет. Наберут очки, будут наверху через несколько туров. Когда 6-7 игроков атаки могут выйти в основе, можно не угадать»
22сегодня, 16:51
Ко всем новостям
Последние новости
«Пари НН» одержал первую победу в сезоне РПЛ – над «Махачкалой». Дальше – игра с московским «Динамо»
26 минут назад
Модрич после 2:0 «Милана» с «Бари» в Кубке: «Мой новый дом. Спасибо болельщикам за теплый прием на «Сан-Сиро»
7 минут назад
Ла Лига стартовала! «Бетис» в гостях у «Эльче», «Реал» сыграет с «Осасуной» во вторник
2248 минут назадLive
«Пари НН» обыграл «Динамо» Махачкала – 2:0. Олусегун и Боселли забили, гол Аззи отменили
511 минут назад
«Торпедо» выиграло первый матч в сезоне – 1:0 с «Уралом». Клуб уволил Кононова 15 августа
21 минуту назадВидео
«Рот-Вайсс» – «Боруссия» Дортмунд. Гирасси, Забитцер и Байер в старте. Онлайн-трансляция начнется
522 минуты назадLive
Кубок Германии. «Боруссия» в гостях у «Рот-Вайсс», «Майнц» победил «Динамо» Дрезден
1523 минуты назадLive
Кубок Италии. «Удинезе» принимает «Каррарезе», «Торино» против «Модены»
929 минут назадLive
Смолов о конфликте со стримером: «Он в самом начале повел себя неуважительно, я вспылил. Мы все обсудили, вопрос закрыт»
632 минуты назад
Вингер «Торпедо» Данилин забил «Уралу» прямым ударом с углового
542 минуты назадВидео