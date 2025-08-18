Руни о борьбе с расизмом в футболе: «Надо наказывать клубы, снимая очки, штрафуя. Нужна мощная образовательная кампания на всех уровнях – для детей, взрослых, пожилых»

Уэйн Руни рассказал, с помощью каких мер следует бороться с расизмом в футболе.

«Нужна масштабная образовательная кампания для общества – для детей, родителей и даже бабушек и дедушек – чтобы все были просвещены.

Нужно бить по клубам, потому что только так это прекратится. Пока есть невежество, болельщики продолжат такие действия.

Нужно наказывать клубы, снимая очки или бить по карману, штрафовать, лишая их денег. Иначе все будет продолжаться.

Надеюсь, правильные люди сядут за стол переговоров с соответствующими организациями и смогут ввести действительно серьезные меры», – сказал бывший главный тренер «Ди Си Юнайтед» и экс-форвард «МЮ » и сборной Англии.

Руни о расизме в футболе: «Один из игроков «Ди Си Юнайтед» плакал у меня на груди. Люди бросают фразу, в которую, по их мнению, не вкладывают смысла, но она ранит других»