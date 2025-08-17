Руни про атаку «МЮ»: «Некоторые потеряли уверенность в себе или не хотели находиться в клубе, и Аморим пытается с ними расстаться. Новички изменят ситуацию, Кунья – именно то, что нужно»

Уэйн Руни доволен перестройкой линии нападения «Манчестер Юнайтед».

«Юнайтед» пришлось менять атаку. Футболисты группы атаки выглядели так, будто потеряли уверенность, а некоторые – словно вообще не хотели там находиться.

Следует отдать должное Рубену Амориму , потому что он справился с этой ситуацией и пытается расстаться с этими игроками. Новые атакующие игроки, которых они привлекли, значительно изменят ситуацию.

Кунья – именно то, что нужно «Манчестер Юнайтед». Им нужен кто-то с характером. Я до сих пор общаюсь с людьми в клубе, и все очень довольны тем, как он адаптируется. У него есть голос в команде – а это им и нужно.

Когда у вас есть игроки с такими качествами, другие, у кого их нет, следуют их примеру, и это, возможно, раскрывает их потенциал. Кунья – действительно удачное приобретение с этой точки зрения, не говоря уже о его футбольных навыках», – отметил экс-форвард «МЮ».

