  Быстров об уходе из «Зенита» в «Спартак»: «Нас хотели разделить. Слишком много было завистников, прихлебателей. Я не девочка, чтобы обижаться. Сказал: «Не нужен? Ну и пошли вы на!»
88

Быстров об уходе из «Зенита» в «Спартак»: «Нас хотели разделить. Слишком много было завистников, прихлебателей. Я не девочка, чтобы обижаться. Сказал: «Не нужен? Ну и пошли вы на!»

Владимир Быстров рассказал об обстоятельствах ухода из «Зенита» в «Спартак».

Бывший полузащитник перешел в московский клуб из петербургского в 2005 году, а в 2009-м вернулся обратно.

– Правду ли рассказывал экс-массажист «Зенита» Сергей Колесников, что вы однажды пошутили по поводу пристрастия Властимила Петржелы к казино – и, как следствие, вас вскоре продали в «Спартак»?

– Если бы я следил, за какие шутки меня наказывают, то, наверное, сошел с ума. У меня было много шуток. И штрафовали, и что угодно делали. А продали, думаю, по другой причине.

– По какой?

– Нас просто хотели разделить. Слишком много было завистников, что у нас дружная, хорошая команда. Эти прихлебатели, которые крутились возле команды и никогда в жизни не приносили и не принесут клубу ничего хорошего, а могут только вести такие подковерные игры, и сделали так, что меня не стало в «Зените».

– Можете назвать фамилии прихлебателей?

– Да клоуны! Откройте, кто тогда был в клубе, и все станет ясно.

– А как можно было не спросить на такой трансфер вашего согласия? Все-таки у нас не рабовладельческий строй. И не хоккейная система с обменами.

– Когда тебе говорят, что ты не нужен и тебя продают... Я не девочка, чтобы обижаться. Просто сказал: «Не нужен? Ну и пошли вы на!!!» На этом все и закончилось.

– Вы когда-нибудь жалели о любом из двух переходов – из «Зенита» в «Спартак» и обратно?

– Нет. Никогда ни о чем не жалел, – сказал Быстров.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
