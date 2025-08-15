Быстров о «Спартаке»: «Возьмите Спаллетти и отдыхайте. Я бы предложил ему 5 млн – он приведет к чемпионству. Станковичу осталось две недели максимум, но хотелось бы, чтобы 1 матч»

Владимир Быстров считает, что Лучано Спаллетти приведет «Спартак» к титулу.

– Я вам говорю: возьмите Спаллетти и отдыхайте в этой жизни. Это самый лучший вариант для «Спартака».

Я бы предложил сейчас Спаллетти, ну ладно, пять миллионов, но чтобы он четко пришел и работал. Зато он приведет команду к чемпионству. Вот и все.

– Игра против «Зенита» – ключевая для Станковича?

– Конечно, ключевая. Ну а что, трешку получит дома безвольную – и уйдет сразу.

А как «Спартак» может победить «Зенит»?

– Ты «Ахмат» видел?

– «Спартак» – «Зенит» – это немножко другое. Семак уже не будет экспериментировать, не будет сажать, а поставит тех, кто должен играть в стартовом составе. Как «Спартак» дырки свои заштопает за неделю?

– Сколько Станкович еще будет главным тренером «Спартака»?

– Две недели максимум. Хотелось бы, чтобы один матч. 16-го посмотреть матч – и прямо со стадиона, как они любят отправлять тренеров в долгий путь, – сказал бывший полузащитник «Спартака ».