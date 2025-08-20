Быстров о Станковиче: «Не вижу смысла, чтобы он продолжал работу. Назначение Спаллетти было бы «бомбой», но «Спартак» берет ноунеймов, платит им неустойки»

Владимир Быстров считает, что «Спартак» должен уволить Деяна Станковича.

В 5-м туре Мир РПЛ московский клуб сыграл вничью с «Зенитом » (2:2). Красно-белые занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков.

– По-вашему, этот самый тренер, Станкович, должен продолжать работать или за весну и начало нового сезона наиграл на увольнение?

– До матча с «Зенитом» был уверен, что его нужно менять. Да и после него не вижу смысла, чтобы он продолжал работу. У него отличный набор футболистов, было много времени, чтобы выстроить игру. Ты же выбираешь состав, ты ставишь того же Хлусевича , который с «Акроном» удаляется за две минуты! И в предыдущих матчах были удаления. Значит, ты не можешь влиять на команду в раздевалке, если твои игроки делают такие глупые, детские ошибки.

– В одном из интервью вы сказали, что классная кандидатура на замену Станковичу – Лучано Спаллетти, который, без сомнения, сделает «Спартак» чемпионом.

– Это тренер-чемпион, который умеет выигрывать, работать и с молодыми, и с иностранцами. Для нашего чемпионата это была бы «бомба»! Тем более – с учетом остроты противостояния «Зенита» со «Спартаком». Это тренер с большой буквы. А они берут одного за другим четырех ноунеймов, поднимают им зарплаты, переписывают контракты, платят неустойки и тратят намного больше, чем если бы подписали одного Спаллетти, – сказал экс-игрок «Спартака » и «Зенита».