  • Быстров о том, что фанаты «Спартака» совали Соболеву деньги: «Это нормальная практика. Мне свиные головы кидали, в петле повешенным изображали»
Быстров о том, что фанаты «Спартака» совали Соболеву деньги: «Это нормальная практика. Мне свиные головы кидали, в петле повешенным изображали»

Владимир Быстров оценил негативное отношение фанатов «Спартака» к Александру Соболеву.

— В матче со «Спартаком» (2:2) зенитовцев спас Соболев, который прошел через такой же хейт зенитовских фанатов, что в свое время и вы.

— «Зенит» спас Максименко, который получил мяч в ближний угол и не имел права пропускать этот гол.

— Кстати, Соболев с вами не советовался, когда пришел в команду и столкнулся с агрессией трибун? Не спрашивал, как себя вести?

— Для чего? Соболев должен не советоваться с кем-то, а показывать на поле, что он хочет выигрывать за «Зенит» и приносить ему пользу.

— С конца прошлого сезона вроде показывает.

— Учитывая, что команда идет в середине таблицы, а в прошлом году не стала чемпионом, глупо говорить, что он пришел и усилил ее. Давайте поставим Радимова — и он из этих 35 моментов и тысячи минут тоже, наверное, забьет.

— Или Быстрова.

— Тем более. Быстров не один забьет, а парочку.

— Болельщики «Спартака» на выходе со стадиона совали Соболеву деньги.

— Это нормальная практика. Мне свиные головы кидали, мое изображение в петле повешенным изображали. Ничего особенного.

— Тем более он не воспитанник «Спартака». К нему, по идее, какие вопросы?

— Да даже если это и воспитанник — какие сейчас проблемы? Люди приходят и уходят из команд, – сказал экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
