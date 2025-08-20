Быстрову не нравится «Зенит» с одним россиянином в составе: «Лучше буду смотреть игру «Балтики», которая бьется своими пацанами, чем видеть бразильцев, гуляющих по полю пешком»

Владимир Быстров раскритиковал кадровую политику «Зенита».

– Адамов по факту был единственным россиянином в стартовом составе «Зенита» [в матче со «Спартаком»]. Две другие лимитные позиции заняли казахстанец Алип и бразилец Дуглас Сантос.

– Поэтому и говорю, что не хочется смотреть на такую команду. Семак делает выбор – на мой взгляд, неправильный. Но он тренер, он принимает решения и отвечает за результат. Мы можем только обсуждать.

– Один россиянин в составе «Зенита» – это позор? Тем более по сравнению с вашим поколением, когда в клубе играло множество своих воспитанников.

– Это вектор развития клуба, и мне не нравится за таким «Зенитом» даже наблюдать. Лучше буду смотреть игру «Балтики», которая бьется своими пацанами, нежели видеть бразильцев, гуляющих по полю пешком.

– Ваш друг Андрей Аршавин занимается молодежным футболом в «Зените». Он лучше кого-либо, на себе знает, что такое доверие молодым. Но в первой команде ничего не происходит.

– Это, повторяю, вектор развития клуба. От Семака постоянно требуют чемпионства. Но, на мой взгляд, при этом он мог бы подпускать молодых. Футболисты, которые уходят из «Зенита», играют в других клубах – причем тоже серьезных. Взять Козлова в «Краснодаре», который выходит на замену в каждом матче.

В Питере они не выдерживают конкуренцию с теми же бразильцами, и Семаку нужно делать выбор – либо пробовать кого-то, либо держать костяк, который, в принципе, принес ему шесть чемпионских титулов, – сказал экс-игрок «Зенита» и «Спартака».