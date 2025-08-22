Черчесов о том, что «Ахмат» не выигрывает в Оренбурге с 2019-го: «Сегодня будет первый раз, с божьей помощью. Мы хотим взять свои очки»
Станислав Черчесов рассчитывает на победу «Ахмата» в матче с «Оренбургом».
Команды сегодня сыграют в 6‑м туре Мир РПЛ. Встреча пройдет в 18:00 по московскому времени в Оренбурге.
– Конечно, мы хотим проявиться свои лучшие качества. И хотим взять свои очки.
– Почему нет изменений по сравнению с прошлым матчем?
– Нужна определенная стабильность. Ребята играют качественно, поэтому не было смысла что‑то менять. Тем более, у кое‑кого некоторые болячки. Но это уже внутренние дела команды.
– С 2019 года «Ахмат» не может победить на поле стадиона «Газовик».
– Я это не знал. Значит, сегодня будет первый раз, с божьей помощью, – сказал главный тренер «Ахмата».
Увольнять ли Семака?27561 голос
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости