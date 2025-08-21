  • Спортс
  Филимонов про «Спартак»: «Из этого состава никто в наше время не играл бы. Жедсон – обычный футболист, таких много в команде»
96

Филимонов про «Спартак»: «Из этого состава никто в наше время не играл бы. Жедсон – обычный футболист, таких много в команде»

Александр Филимонов уверен, что никто из «Спартака» не играл бы в его время.

Бывший вратарь сборной России выступал за «Спартак» с 1996 по 2001 год.

– Как оцените нынешнее, 13-е, место «Спартака» в турнирной таблице?

– Если бы команда хорошо играла, шла на первом месте, а потом вдруг опустилась на последнее – это одно. А сейчас все закономерно: как «Спартак» играет, на таком месте и находится.

– Вы верите в то, что Станкович может исправить ситуацию?

– Вера – это немного другой критерий. Я пока не вижу предпосылок для улучшения ситуации.

– В нынешнем чемпионате «Спартак» будет претендовать на золото, или уже слишком многое потеряно?

– Пока никаких предпосылок нет. Вопрос тут не в месте, а в качестве игры.

В матче с «Зенитом» я не увидел какой-то игры у «Спартака». То, что мы называем спартаковским футболом. Этого абсолютно не было.

– А он необходим «Спартаку»?

– Конечно. Вы посмотрите на ведущие клубы. Они играют технично, показывают комбинационный футбол. И «Спартак» должен так играть. Но мы этого не видим.

– Как вам первая домашняя игра новичка команды Жедсона?

– Обычный футболист. Таких много в команде.

– По игре кто из ребят вам сейчас больше нравится?

– Никто. Из этого состава никто в наше время не играл бы.

– Уровнем не дотягивают?

– Может быть, уровнем и дотягивают, и при определенном тренерском подходе и мастерстве кто-то и заиграл бы, но сейчас не впечатляют, – сказал Филимонов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
