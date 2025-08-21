Филимонов про «Спартак»: «Из этого состава никто в наше время не играл бы. Жедсон – обычный футболист, таких много в команде»
Бывший вратарь сборной России выступал за «Спартак» с 1996 по 2001 год.
– Как оцените нынешнее, 13-е, место «Спартака» в турнирной таблице?
– Если бы команда хорошо играла, шла на первом месте, а потом вдруг опустилась на последнее – это одно. А сейчас все закономерно: как «Спартак» играет, на таком месте и находится.
– Вы верите в то, что Станкович может исправить ситуацию?
– Вера – это немного другой критерий. Я пока не вижу предпосылок для улучшения ситуации.
– В нынешнем чемпионате «Спартак» будет претендовать на золото, или уже слишком многое потеряно?
– Пока никаких предпосылок нет. Вопрос тут не в месте, а в качестве игры.
В матче с «Зенитом» я не увидел какой-то игры у «Спартака». То, что мы называем спартаковским футболом. Этого абсолютно не было.
– А он необходим «Спартаку»?
– Конечно. Вы посмотрите на ведущие клубы. Они играют технично, показывают комбинационный футбол. И «Спартак» должен так играть. Но мы этого не видим.
– Как вам первая домашняя игра новичка команды Жедсона?
– Обычный футболист. Таких много в команде.
– По игре кто из ребят вам сейчас больше нравится?
– Никто. Из этого состава никто в наше время не играл бы.
– Уровнем не дотягивают?
– Может быть, уровнем и дотягивают, и при определенном тренерском подходе и мастерстве кто-то и заиграл бы, но сейчас не впечатляют, – сказал Филимонов.