  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Александр Филимонов: «Нынешний «Спартак» не дает забыть старое. Мы дали повод для гордости – болельщики еще долго будут ностальгировать по нашим временам, думаю»
12

Александр Филимонов: «Нынешний «Спартак» не дает забыть старое. Мы дали повод для гордости – болельщики еще долго будут ностальгировать по нашим временам, думаю»

Александр Филимонов высказался о ностальгии болельщиков «Спартака».

«Думаю, болельщики еще очень долго будут ностальгировать по тем временам. Нынешний «Спартак» не дает поводов забыть старое и восхищаться новым.

Многие вспоминают наши времена, потому что мы своей игрой дали повод для гордости, радости. Если бы мы не показывали яркой игры, то люди бы ностальгировали по временам Черенкова, Родионова. Мы дали повод, чтобы ностальгировали о наших временах и победах», – сказал бывший вратарь «Спартака».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Legalbet
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Родионов
logoАлександр Филимонов
logoФедор Черенков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Панов о том, почему не перешел в «Спартак» в 99-м: «Патриотизм Петербурга для меня не просто слова. Я хотел уехать в Европу из «Зенита», отдать клубу должное вознаграждение»
16сегодня, 09:05
Стрепетов об удалении Вендела: «Кому он там что показал? Кто это видел? Фанаты «Спартака» аплодируют ВАР. И самое страшное – от КДК можно ожидать всего»
95вчера, 19:14
Георгий Мелкадзе: «В «Спартаке» мне не дали шанса проявить себя. Выходы со скамейки на 15 минут – это не шанс»
33вчера, 11:28
Главные новости
«Барса» планирует сделать Рафинью одним из самых высокооплачиваемых игроков команды по новому контракту. «Аль-Хилаль» предлагал 100 млн евро за бразильца прошлым летом (Relevo)
15 минут назад
Пономарев о женском футболе: «Девушки на поле порой матерятся покрепче мужчин – я и слов таких не слышал. Играют слабо, коряво как-то, при всем уважении»
524 минуты назад
У Хейлунда менее 3 касаний мяча в штрафной в среднем за матч АПЛ и в 4 раза меньше моментов, чем у Холанда и Уоткинса. Форвард «МЮ» ни разу не пробил по воротам в 12 из 22 игр сезона
1333 минуты назад
Паредес о ссоре с Месси: «Он не отвечал 3 месяца, я чувствовал себя ужасно. Потом мы приехали в сборную, я чистил зубы, он облил меня водой и спросил: «Что ты тут делаешь так рано?»
4154 минуты назад
Быстров о победе «Зенита»: «Факел» вышел по ногам бить, а не в футбол играть. Питер на всех позициях вдвое сильнее – игроки действовали с приличным запасом»
42сегодня, 09:09
Панов о том, почему не перешел в «Спартак» в 99-м: «Патриотизм Петербурга для меня не просто слова. Я хотел уехать в Европу из «Зенита», отдать клубу должное вознаграждение»
16сегодня, 09:05
Капелло о жалобах «Реала» на судей: «Мадриду» то непреднамеренно вредят, то благоволят, как и другим. Подозрения нормальны, если вспомнить, что «Барса» платила вице-президенту судейского комитета»
25сегодня, 08:57
Ари: «У меня есть идея поставить девушку главным тренером в своем клубе. Я не считаю футбол сугубо мужской сферой, не делю людей футбола по гендерному признаку»
24сегодня, 08:43
«Зенит» об удалении Вендела в матче с «Факелом»: «Нет расизму. Мы из разных культур, но каждый бьется за цвета и город – не позволим унижать одного из нас за другой цвет кожи»
172сегодня, 08:36
Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Рубина», «Крылья» сыграют с «Акроном»
1251сегодня, 08:30
Ко всем новостям
Последние новости
Беншимол пропустит около месяца. Форвард «Акрона» перенес операцию паховой грыжи
14 минут назад
Первая лига. «Сочи» принимает «Урал», «Торпедо» против «Уфы», «Балтика» сыграет с «Ротором» в понедельник
1517 минут назадLive
Панов о казино: «Это было классное место: атмосфера, красивые девушки, крупье, музычка, питание. Однажды пришел, и человек 100 тысяч долларов проиграл за 2 минуты. Сейчас ничего не изменилось»
719 минут назад
«Хетафе» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 16:00
138 минут назад
LEON Вторая лига А. «Торпедо» Миасс – «Машук-КМВ»,  «Спартак» Кострома против «Кубани»
сегодня, 09:02Live
Хави о тренерстве: «Кройфф очень много для меня значил. Цель – победа, что естественно, если хорошо играешь и получаешь удовольствие. Моя философия: владение мячом, позиция и страсть»
2сегодня, 08:29
Чалханоглу о словах Индзаги про трофеи «Интера»: «У тренера правильный настрой. Мы хотим выиграть требл и дать нашим болельщикам что-то важное, но это долгий путь»
1сегодня, 08:18
МЛС. «Интер Майами» Месси сыграет с «Шарлотт», «Атланта» Миранчука и «Нью-Йорк Ред Буллс» голов не забили, «Канзас-Сити» Шапи уступил «Ди Си Юнайтед»
5сегодня, 07:57
«Ювентус» – «Аталанта». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 07:52
Чалов попал в заявку ПАОК на матч с «Каллитеей». Форвард пропустил прошлую игру из-за повреждения
1сегодня, 07:36Видео