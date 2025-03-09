Александр Филимонов: «Нынешний «Спартак» не дает забыть старое. Мы дали повод для гордости – болельщики еще долго будут ностальгировать по нашим временам, думаю»

Александр Филимонов высказался о ностальгии болельщиков «Спартака».

«Думаю, болельщики еще очень долго будут ностальгировать по тем временам. Нынешний «Спартак» не дает поводов забыть старое и восхищаться новым.

Многие вспоминают наши времена, потому что мы своей игрой дали повод для гордости, радости. Если бы мы не показывали яркой игры, то люди бы ностальгировали по временам Черенкова , Родионова . Мы дали повод, чтобы ностальгировали о наших временах и победах», – сказал бывший вратарь «Спартака ».