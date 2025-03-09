Александр Филимонов: «Нынешний «Спартак» не дает забыть старое. Мы дали повод для гордости – болельщики еще долго будут ностальгировать по нашим временам, думаю»
Александр Филимонов высказался о ностальгии болельщиков «Спартака».
«Думаю, болельщики еще очень долго будут ностальгировать по тем временам. Нынешний «Спартак» не дает поводов забыть старое и восхищаться новым.
Многие вспоминают наши времена, потому что мы своей игрой дали повод для гордости, радости. Если бы мы не показывали яркой игры, то люди бы ностальгировали по временам Черенкова, Родионова. Мы дали повод, чтобы ностальгировали о наших временах и победах», – сказал бывший вратарь «Спартака».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Legalbet
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