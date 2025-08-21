  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Филимонов об идеальном тренере для «Спартака»: «Романцев. Есть Аленичев, Тихонов, но руководство вообще не видит российских тренеров»
42

Филимонов об идеальном тренере для «Спартака»: «Романцев. Есть Аленичев, Тихонов, но руководство вообще не видит российских тренеров»

Александр Филимонов рассказал, кого считает идеальным тренером для «Спартака».

«Идеальный тренер для «Спартака»? Много раз говорил, что для меня это Романцев. Понятно, что в силу разных причин он не может стать тренером команды. Есть Дмитрий Аленичев, который может возглавить команду и поставить спартаковский футбол.

Но руководство, скорее всего, не видит его и вообще российских тренеров. Можно еще Андрея Тихонова привести в пример, но, думаю, руководство не примет таких кандидатов», – сказал бывший вратарь красно-белых. 

Увольнять ли Семака?18011 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
logoАлександр Филимонов
logoСпартак
logoОлег Романцев
logoпремьер-лига Россия
logoАндрей Тихонов
logoДмитрий Аленичев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Байер» купил Баде у «Севильи» за 30 млн евро с учетом бонусов. Контракт – на 5 лет
только чтоФото
Семак об удалении Дугласа в матче со «Спартаком»: «Это на усмотрение тех, кто анализирует ошибки. Уже пройденный этап»
35 минут назад
«Зенит» провел открытую тренировку на Дворцовой площади – ее посетили 14 тысяч человек. Использовавшийся газон передадут в детский дом
7 минут назадФото
Сперцян сам решил не переходить в «Саутгемптон» – «Краснодар» был готов договориться с англичанами. Конфликта между игроком и клубом нет («Чемпионат»)
2215 минут назад
Сайт «Фонд имени Жоты», созданный через 3 дня после гибели игрока, собрал больше 60 тысяч долларов пожертвований. В «Ливерпуле» заявили, что он не связан с клубом и семьей Диогу
626 минут назад
Депутат Свищев о женщинах-судьях: «Они могут и должны работать в мужском футболе, вопрос о запрете никто ставить не будет. Они даже украшают футбол»
1440 минут назад
«Интер» покупает хавбека «Ланса» и Франции U21 Диуфа за 25 млн евро с учетом бонусов
550 минут назад
«Ман Сити» отдал Эчеверри «Байеру» в аренду на сезон
4сегодня, 13:16Фото
Фанаты «Ньюкасла» называли Исака «крысой» и «жадным ублюдком», увидев его машину у клубной базы. Форвард отказывается играть за команду
48сегодня, 13:11
Семак о 9-м месте «Зенита»: «Не тот старт, на который мы рассчитывали. Единственный путь исправлять ситуацию – работать. Будет игра – очки придут»
24сегодня, 13:09
Ко всем новостям
Последние новости
Дочь тренера «Мортона» родилась на 14 недель раньше срока и умерла через 20 дней: «Если бы любовь могла спасти тебя, ты бы жила вечно. Ты была настоящим маленьким бойцом»
25 минут назад
Журналист Кортегана о Винисиусе: «Реал» хочет от него прогресса. Клуб не планирует платить ему столько, сколько он хочет, но переговоры о контракте могут продолжиться»
сегодня, 12:55
Лига конференций. Раунд плей-офф квалификации. «Неман» примет «Райо Вальекано», «Шахтер» сыграет с «Серветтом», «Кристал Пэлас» против «Фредрикстада»
сегодня, 12:54
«Интер» предложил 20+ млн евро за хавбека «Ланса» и Франции U21 Диуфа
4сегодня, 12:47
Энрике о Шевалье вместо Доннаруммы: «Принимать такие решения всегда непросто. Я понимаю критику, но «ПСЖ» знает, куда хочет двигаться – это самое главное»
4сегодня, 12:37
Лига Европы. Раунд плей-офф квалификации. ПАОК в гостях у «Риеки», «Маккаби» примет «Динамо» Киев, гибралтарский «Линкольн» против «Браги»
2сегодня, 12:09
Канчельскис об РПЛ: «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА будут бороться за 1-е место. «Локомотив» им не конкурент, хоть и начал здорово»
25сегодня, 12:05
«Ротор» принимает «Торпедо». Волгоградцы, приходите на домашний матч против черно-белых!
сегодня, 12:00Реклама
«Ювентус» будет сотрудничать с Giorgio Armani. Игрокам пошьют костюмы для поездок на матчи и участия в мероприятиях
6сегодня, 11:55
Симонян о последних сезонах «Спартака»: «Один чемпионат и один Кубок – это не лезет ни в какие ворота. Мы выиграли шесть чемпионатов и пять Кубков СССР!»
14сегодня, 11:37