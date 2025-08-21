Филимонов об идеальном тренере для «Спартака»: «Романцев. Есть Аленичев, Тихонов, но руководство вообще не видит российских тренеров»
Александр Филимонов рассказал, кого считает идеальным тренером для «Спартака».
«Идеальный тренер для «Спартака»? Много раз говорил, что для меня это Романцев. Понятно, что в силу разных причин он не может стать тренером команды. Есть Дмитрий Аленичев, который может возглавить команду и поставить спартаковский футбол.
Но руководство, скорее всего, не видит его и вообще российских тренеров. Можно еще Андрея Тихонова привести в пример, но, думаю, руководство не примет таких кандидатов», – сказал бывший вратарь красно-белых.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
