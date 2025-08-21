«Спартак» ждет Куэсту в Москве 22 августа. Трансфер защитника задерживается из-за «Галатасарая», который еще занимается документами (Metaratings.ru)

Трансфер Карлоса Куэсты в «Спартак» задерживается из-за «Галатасарая».

Ранее сообщалось , что «Спартак » согласовал трансфер 26-летнего колумбийского защитника, который должен 21 августа прибыть в Москву.

По данным Metaratings.ru, приезд Карлоса в Москву для завершения перехода из «Галатасарая » в «Спартак» задерживается из-за турецкой стороны.

Турецкий клуб продолжает заниматься оформлением всех необходимых документов. После того, как этот процесс завершится, футболист отправится в Россию.

В «Спартаке» ожидают, что ориентировочно защитник прилетит в Москву 22 августа, но эта дата может сдвинуться, если процедура оформления документов в Турции затянется.