«Спартак» ждет Куэсту в Москве 22 августа. Трансфер защитника задерживается из-за «Галатасарая», который еще занимается документами (Metaratings.ru)
Трансфер Карлоса Куэсты в «Спартак» задерживается из-за «Галатасарая».
Ранее сообщалось, что «Спартак» согласовал трансфер 26-летнего колумбийского защитника, который должен 21 августа прибыть в Москву.
По данным Metaratings.ru, приезд Карлоса в Москву для завершения перехода из «Галатасарая» в «Спартак» задерживается из-за турецкой стороны.
Турецкий клуб продолжает заниматься оформлением всех необходимых документов. После того, как этот процесс завершится, футболист отправится в Россию.
В «Спартаке» ожидают, что ориентировочно защитник прилетит в Москву 22 августа, но эта дата может сдвинуться, если процедура оформления документов в Турции затянется.
Увольнять ли Семака?20935 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости