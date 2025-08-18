«Спартак» предложил «Галатасараю» 6+2 млн евро за Куэсту. Защитник может подписать контракт с зарплатой 1,5 млн евро (Sport24)
«Спартак» сделал предложение по Карлосу Куэсте.
По информации Sport24, красно-белые предложили «Галатасараю» 6 миллионов евро за трансфер 26-летнего защитника. Еще 2 млн евро москвичи могут выплатить в качестве бонусов за командные достижения.
С самим футболистом обсуждается подписание контракта на два года с опцией продления еще на один сезон. Зарплата колумбийца может составить 1,5 миллиона евро в год без учета бонусов.
Если клубам удастся оформить сделку в ближайшее время, то игрок прилетит на медосмотр в Москву уже на этой неделе.
Отмечается, что «Спартак» опережает «Васко да Гама» в борьбе за Куэсту – россияне предложили игроку более выгодные условия.
