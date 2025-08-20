«Спартак» согласовал трансфер Куэсты из «Галатасарая». Защитник завтра прибудет в Москву (Fanatik)
«Спартак» покупает Карлоса Куэсту у «Галатасарая».
Как сообщает Fanatik, московский клуб достиг соглашения с «Галатасараем» и самим игроком о трансфере.
Завтра Куэста прибудет в Москву, где пройдет медицинское обследование и подпишет контракт.
Сообщалось, что «Спартак» предложил туркам 6+2 млн евро за 26-летнего защитника.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Fanatik
