«Спартак» согласовал трансфер Куэсты из «Галатасарая». Защитник завтра прибудет в Москву (Fanatik)

«Спартак» покупает Карлоса Куэсту у «Галатасарая».

Как сообщает Fanatik, московский клуб достиг соглашения с «Галатасараем » и самим игроком о трансфере.

Завтра Куэста прибудет в Москву, где пройдет медицинское обследование и подпишет контракт.

Сообщалось , что «Спартак » предложил туркам 6+2 млн евро за 26-летнего защитника.