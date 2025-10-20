  • Спортс
Артета о Симеоне: «Я равняюсь на него. У него сохранилась хватка, стремление к победе, способность воздействовать на игроков, поэтому «Атлетико» удается поддерживать такой уровень»

Микель Артета заявил, что равняется на Диего Симеоне.

Завтра «Арсенал» примет «Атлетико» на общем этапе Лиги чемпионов.

Тренера «канониров» спросили, вдохновляет ли его срок, проведенный аргентинцем во главе мадридского клуба. Тренер возглавляет «Атлетико» с 2011 года.

«Конечно, это кто-то, на кого я равняюсь и у кого учусь во многих ситуациях, я бы выделил его страсть.

Я думаю, что, учитывая, время, что он уже в футболе, в одном клубе с одними и теми же игроками, у него сохранилась хватка, способность передавать ​​энергию и стремление к победе... Мы существуем в очень сложных условиях, и чтобы воздействовать на игроков, нужны выдающиеся способности. Я не знаком [с ним] лично, но все, что я слышал о нем, говорит о том, что он очень хорош в этом деле. Это одна из причин, почему команде удается поддерживать такой уровень», – сказал главный тренер «Арсенала».

Испанец также отметил, что у Симеоне есть все качества, необходимые для успеха в Премьер-лиге.

«Раз он играет в Лиге чемпионов, главном турнире Европы, он сможет добиться успеха где угодно.

Нужно приехать сюда, попробовать и почувствовать, но я абсолютно уверен, что его мастерство невероятно, а его характер и готовность к победам помогут ему где угодно», – добавил Артета.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
