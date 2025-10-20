Бородин о Морено и кофемашине в «Сочи»: «После отстранения он отнес ее массажисту, а когда вернулся, сказал: «Сань, ты же не далеко ее убрал? Давай обратно»

Дмитрий Бородин подтвердил историю про Роберта Морено и кофемашину.

В августе журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер рассказал , что после поражения в первом стыковом матче с «Пари НН» и отстранения от работы экс-тренер «Сочи» подарил сотруднику клуба кофемашину, которой пользовался на работе. Когда Морено вернулся, он якобы попросил вернуть ее обратно.

В сентябре телеграм-канал «Mash на спорте» сообщил , что после своего окончательного ухода Морено решил оставить кофемашину в клубе, но не сотрудникам, а новому главному тренеру Игорю Осинькину.

– Раз уж мы затронули Морено, давайте выясним правду про кофемашину. Вот от начала до конца – как это было?

– Получилось, что между стыковыми играми с «Пари НН» произошло отстранение Морено и его штаба. Соответственно, они уже поняли, что их убирают, собрали вещи, Роберт пришел на базу. Он реально покупал себе кофемашину капсульную, он взял ее – отнес массажистам и сказал: «Саш, ты так хорошо работал, вот тебе машина». Саня ее куда-то там на полку поставил.

Проходит отпуск, его возвращают, и первое, что он [говорит], когда приезжает на базу: «Сань, иди-ка сюда. Ты же, я надеюсь, не далеко убрал эту машину? Давай ее обратно». Вот такая история, – рассказал бывший тренер вратарей «Сочи » в шоу «Про наш футбол» на Видео Спортс’‘.