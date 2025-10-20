Энрике о критике Шевалье: «Вы убивали Доннарумму 4 года. Когда ты вратарь такого клуба, как «ПСЖ», ты должен научиться с этим жить. Люка будет важен для команды много лет»

Луис Энрике отреагировал на критику в адрес Люки Шевалье.

«Каждый год одно и то же, но я очень доволен. Я очень доволен Люкой Шевалье , для меня один из лучших кандидатов, если не лучший. Когда мы подписываем игрока, мы думаем о долгосрочной перспективе.

У него есть характер, он показывает это на тренировках и в матчах. Я думаю, вы уже не помните, сколько лет вы критиковали Джиджо Доннарумму. Я прекрасно помню! Вы убивали его последние четыре года. Даже когда я не был тренером «ПСЖ», я все время чувствовал, что вы критиковали Джиджо Доннарумму.

Когда ты вратарь такого клуба, как «Пари Сен-Жермен », ты должен научиться с этим жить. Что я могу сказать о Люке Шевалье, так это то, что мне нравится его характер и уровень. Мы уверены, что он будет очень важен для команды на протяжении многих лет, и что особенно важно для меня – когда я смотрю на игру Люки Шевалье, я вижу то, что хочу видеть. И для меня этого достаточно», – сказал главный тренер «ПСЖ».

Сафонов думает об уходе из «ПСЖ» из-за нехватки игрового времени. Энрике полностью доверяет Шевалье (L’Equipe)