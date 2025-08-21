Черданцев о «Динамо»: «Cделали шаг вперед к чемпионству, а теперь отмотали назад и начинают строить. Зачем было менять предыдущего тренера? Победная хватка Карпина куда‑то делась»

Георгий Черданцев дал комментарий относительно результатов «Динамо» в РПЛ.

Команда тренера Валерия Карпина набрала 5 очков в 5 матчах чемпионата.

– С чем связан неудачный старт «Динамо»?

– Есть определенные притирки по составу, нащупывается центр обороны. На то, чтобы игроки друг к другу привыкли, нужно время.

Два года назад клуб был в пяти минутах от чемпионства. Это не тот случай, когда надо было разбирать команду и собирать ее заново.

Если Личке не хватило пять минут, то следующий тренер должен был приходить так, чтобы стать чемпионом и доработать с командой эти пять минут.

А сейчас получается, как говорил Ленин: «Шаг вперед, два назад». Вот они и сделали шаг вперед к чемпионству, а теперь отмотали назад и начинают все строить. Зачем тогда было менять предыдущего тренера?

Во втором тайме команда против ЦСКА понравилась. Но большинство отрезков матчей в новом сезоне команда проводит очень несбалансированно и несобранно. Конечно, команда будет прибавлять. Но на то, чтобы футболисты сыгрались, нужно время. Готовы ли болельщики в очередной раз сидеть и ждать игру, которая принесет результат?

Когда мы уже обсуждали перспективы Карпина в «Динамо», я выразил сомнение, не отвык ли Валерий Георгиевич работать под давлением.

Когда ты много лет тренируешь команду, которая не решает никаких задач, у тебя чисто психологически формируется другое отношение к спортивному соревнованию.

Для «Динамо» победы это норма. Возможно, не работая много лет после «Спартака » под давлением, победная хватка Карпина куда‑то делась и ее надо возвращать, – сказал комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.