  Кирьяков о том, что «Спартак» не приглашает российских тренеров: «Бред. «Зенит» не прогадал с Семаком – когда-то и в «Спартаке» начнут думать головой, а не другими местами»
Кирьяков о том, что «Спартак» не приглашает российских тренеров: «Бред. «Зенит» не прогадал с Семаком – когда-то и в «Спартаке» начнут думать головой, а не другими местами»

Сергей Кирьяков не понимает, почему «Спартак» не приглашает российских тренеров.

– Не понимаю. Это какой-то бред. Не могу сказать, что происходит, но, наверное, все идет от руководства. Кахигао человек подневольный, он делает то, что ему говорят. «Зенит» тоже через это проходил, когда там только зарубежные специалисты работали. Но потом пришли к мысли назначить своего и не прогадали с Семаком.

Когда-то и в «Спартаке» начнут думать головой, а не другими местами. Наверное, надо обжечься еще несколько раз, чтобы понять, что большой разницы между зарубежными специалистами такого уровня и нами вообще никакой. Понятно, что на сегодняшний день тренеры уровня Анчелотти не приедут, без шансов.

– Если брать последних тренеров «Спартака» – Станковича, Абаскаля, того же Тедеско, вы можете назвать того, кто из них на голову сильнее россиян?

– Нет, однозначно. Мы об этом говорили на тренерской конференции, которая прошла в Москве. Есть общее непонимание. Но то что чемпионат выигрывает российский специалист – это лучшее доказательство того, что у нас сильные кадры, но почему-то несколько клубов даже не смотрят в сторону россиян, – сказал бывший нападающий сборной России.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
