Кирьяков о том, что «Спартак» не приглашает российских тренеров: «Бред. «Зенит» не прогадал с Семаком – когда-то и в «Спартаке» начнут думать головой, а не другими местами»

Сергей Кирьяков не понимает, почему «Спартак» не приглашает российских тренеров.

– Не понимаю. Это какой-то бред. Не могу сказать, что происходит, но, наверное, все идет от руководства. Кахигао человек подневольный, он делает то, что ему говорят. «Зенит » тоже через это проходил, когда там только зарубежные специалисты работали. Но потом пришли к мысли назначить своего и не прогадали с Семаком .

Когда-то и в «Спартаке » начнут думать головой, а не другими местами. Наверное, надо обжечься еще несколько раз, чтобы понять, что большой разницы между зарубежными специалистами такого уровня и нами вообще никакой. Понятно, что на сегодняшний день тренеры уровня Анчелотти не приедут, без шансов.

– Если брать последних тренеров «Спартака» – Станковича, Абаскаля, того же Тедеско, вы можете назвать того, кто из них на голову сильнее россиян?

– Нет, однозначно. Мы об этом говорили на тренерской конференции, которая прошла в Москве. Есть общее непонимание. Но то что чемпионат выигрывает российский специалист – это лучшее доказательство того, что у нас сильные кадры, но почему-то несколько клубов даже не смотрят в сторону россиян, – сказал бывший нападающий сборной России.