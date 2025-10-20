  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о том, что Абаскаль скучает по России: «Посоветовал бы ему возглавить «Чайку» или «Уфу». А если серьезно, забудьте о нем. Кто такой Мостовой, а кто Абаскаль? Представляете масштаб?»
39

Мостовой о том, что Абаскаль скучает по России: «Посоветовал бы ему возглавить «Чайку» или «Уфу». А если серьезно, забудьте о нем. Кто такой Мостовой, а кто Абаскаль? Представляете масштаб?»

Александр Мостовой предложил Гильермо Абаскалю возглавить «Уфу» или «Чайку».

Ранее бывший главный тренер «Спартака» заявил: «Скучаю по России. Смотрю все матчи РПЛ, всегда нахожу время в течение недели. Из-за изменения расписания некоторые матчи проходят очень рано, и я могу смотреть их в прямом эфире. Рад видеть, что команды с интересными проектами достигают результатов, например, как «Локомотив» и «Краснодар».

«Из «Спартака» никто расстроенным не уезжал. Посоветовал бы ему возглавить такие команды, как «Чайка» или «Уфа». Он же говорил, что приезжал в Россию учиться – вот, пожалуйста.

Но, если серьезно, то забудьте уже про него. На мои слова он реагировать все равно не будет. Кто такой Мостовой, а кто Абаскаль? Представляете масштаб? Меня по всей Европе и во всем Союзе знали. А кто такой Абаскаль?» – сказал бывший полузащитник сборной России. 

В данный момент испанский специалист занимает пост главного тренера мексиканского «Атлетико Сан-Луис». 

Абаскаль о критике от Мостового: «Пусть говорит что хочет. Мне без разницы»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoУфа
logoПервая лига
logoГильермо Абаскаль
logoАлександр Мостовой
logoЧайка Песчанокопское
logoпремьер-лига Россия
logoАтлетико Сан-Луис
logoвысшая лига Мексика
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Ла Лига пригрозила испанскому профсоюзу футболистов «правовыми мерами» из-за протеста игроков против матча в Майами
1 минуту назад
Карпин хочет видеть Кафанова в «Динамо» («СЭ»)
2628 минут назад
Кирьяков о том, что «Спартак» не приглашает российских тренеров: «Бред. «Зенит» не прогадал с Семаком – когда-то и в «Спартаке» начнут думать головой, а не другими местами»
24сегодня, 16:53
Черчесов о лимите: «Кисляк, Батраков, Раков, Глебов, Садулаев появились, когда можно заявлять 13 иностранцев. Если ты талантливый игрок, ты пробьешься всегда»
26сегодня, 16:44
Энрике о критике Шевалье: «Вы убивали Доннарумму 4 года. Когда ты вратарь такого клуба, как «ПСЖ», ты должен научиться с этим жить. Люка будет важен для команды много лет»
38сегодня, 16:37
Гурцкая о Карпине: «Динамо» не угадало с тренером. Дальше будет только хуже. Вектор развития – накупить средних игроков, которые будут смотреть тренеру в рот и занимать 4-10-е место»
46сегодня, 16:23
37-летний Дзюба сделал 20 пасов под удар с игры в этом сезоне РПЛ – больше всех. У Сперцяна 19 таких передач
27сегодня, 16:13
Баринову интересен вариант с переходом в МЛС. Хавбека не устроило предложение «Локо» о продлении контракта (Sport Baza)
42сегодня, 16:01
Спортсу’’ нужен frontend-разработчик – создавать интерфейсы для миллионов болельщиков. Приходите к нам работать!
сегодня, 16:00Вакансия
У «Серика» Юрана нет побед 4 матча – сегодня поражение после трех ничьих. Команда идет 13-й в Первой лиге Турции
21сегодня, 15:58
Ко всем новостям
Последние новости
Наумов о «Локомотиве» и чемпионстве: «В этом сезоне не получится. Команда молодая, ей свойственны спады. Все матчи должны проходить на уровне и с запасом прочности – этого пока нет»
313 минут назад
Тимур Гурцкая: «Баринов – легенда «Локо», ему неприятно, что на 3-й год подряд по контракту он может получить 1 млн, играя 70% матчей. Клуб должен прогнуться под такого игрока»
316 минут назад
Альварес перед игрой с «Арсеналом»: «Атлетико» может победить любую команду. Мы становимся сильнее с каждым матчем»
25 минут назад
Шмейхель после 2:1 с «Ливерпулем»: «Приведите Аморима, я хочу его расцеловать! Это его главная победа в «МЮ» – раньше мы не видели, чтобы все игроки боролись»
336 минут назад
Агуэро о том, будет ли он просить Месси сыграть на ЧМ-2026: «Все хотят, чтобы Лео играл вечно. Но решение будет зависеть от него»
736 минут назад
Феликс об игре с Роналду: «Это нечто особенное, все знают, на что он способен. Иногда соперники концентрируются на Криштиану и оставляют другим больше пространства»
547 минут назад
Ташуев о «Балтике» в РПЛ: «Может побороться за титул. Вспомните «Лестер» – тогда тоже все говорили, что он не станет чемпионом»
4сегодня, 16:52
Первая лига. «Урал» победил «Чайку» в гостях, «Факел» против «Ротора», «Торпедо» играет с «Шинником»
22сегодня, 16:50Live
В заявлении «Ноттингема» об увольнении Постекоглу 39 слов – по одному на каждый день работы тренера
5сегодня, 16:39
Лига чемпионов Азии. «Аль-Иттихад» Бензема играет с «Аль-Шортой», «Аль-Хилаль» Малкома встретится с «Аль-Саддом» Клаудиньо во вторник, «Шанхай» Слуцкого примет «Сеул» в среду
сегодня, 16:37Live