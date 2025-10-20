Мостовой о том, что Абаскаль скучает по России: «Посоветовал бы ему возглавить «Чайку» или «Уфу». А если серьезно, забудьте о нем. Кто такой Мостовой, а кто Абаскаль? Представляете масштаб?»

Александр Мостовой предложил Гильермо Абаскалю возглавить «Уфу» или «Чайку».

Ранее бывший главный тренер «Спартака» заявил : «Скучаю по России. Смотрю все матчи РПЛ , всегда нахожу время в течение недели. Из-за изменения расписания некоторые матчи проходят очень рано, и я могу смотреть их в прямом эфире. Рад видеть, что команды с интересными проектами достигают результатов, например, как «Локомотив» и «Краснодар».

«Из «Спартака» никто расстроенным не уезжал. Посоветовал бы ему возглавить такие команды, как «Чайка » или «Уфа». Он же говорил, что приезжал в Россию учиться – вот, пожалуйста.

Но, если серьезно, то забудьте уже про него. На мои слова он реагировать все равно не будет. Кто такой Мостовой , а кто Абаскаль? Представляете масштаб? Меня по всей Европе и во всем Союзе знали. А кто такой Абаскаль?» – сказал бывший полузащитник сборной России.

В данный момент испанский специалист занимает пост главного тренера мексиканского «Атлетико Сан-Луис ».

