  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Комличенко о Карпине в «Динамо»: «Дайте ему время, спокойнее надо относиться. Он только пришел – пока тяжеловато, но будут прибавлять»
11

Комличенко о Карпине в «Динамо»: «Дайте ему время, спокойнее надо относиться. Он только пришел – пока тяжеловато, но будут прибавлять»

Николай Комличенко считает, что Валерию Карпину необходимо дать время в «Динамо».

Карпин стал главным тренером «Динамо» в июне. Бело‑голубые с пятью очками сейчас занимают 11‑е место в таблице Мир РПЛ. Комличенко  работал под руководством тренера в «Ростове».

– Слежу за Георгичем в «Динамо». Пока тяжеловато, но они будут прибавлять.

– Доработает до конца сезона?

– Конечно! Дайте ему время, спокойнее надо относиться. Он только пришел, провел мало времени с командой.

– Если «Динамо» станет серебряным призером, а вы – чемпионами?

– Нормальный вариант, – сказал нападающий «Локомотива» Комличенко.

Увольнять ли Семака?18011 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoВалерий Карпин
logoМатч ТВ
logoЛокомотив
logoНиколай Комличенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Черданцев о «Динамо»: «Cделали шаг вперед к чемпионству, а теперь отмотали назад и начинают строить. Зачем было менять предыдущего тренера? Победная хватка Карпина куда‑то делась»
92сегодня, 07:05
Смородская о Карпине и «Динамо»: «Что может сделать тренер, если игрок отдает пас чужому? Бителло – так себе уровень легионера. Не отрабатывает зарплату, ему на все параллельно»
44сегодня, 03:15
Смолов о кризисе «Динамо»: «Масштабная перестройка, не сильнейший состав, много травм. Я поддерживаю Карпина»
18вчера, 18:20Видео
Радимов о «Динамо»: «Карпину надо менять психологию команды. Это не так просто – из игроков с титулами там только Сергеев. Ну еще Лещук – победитель конкурса по сидению на скамейке»
76вчера, 08:57
Главные новости
«Байер» купил Баде у «Севильи» за 30 млн евро с учетом бонусов. Контракт – на 5 лет
только чтоФото
Семак об удалении Дугласа в матче со «Спартаком»: «Это на усмотрение тех, кто анализирует ошибки. Уже пройденный этап»
36 минут назад
«Зенит» провел открытую тренировку на Дворцовой площади – ее посетили 14 тысяч человек. Использовавшийся газон передадут в детский дом
8 минут назадФото
Сперцян сам решил не переходить в «Саутгемптон» – «Краснодар» был готов договориться с англичанами. Конфликта между игроком и клубом нет («Чемпионат»)
2216 минут назад
Сайт «Фонд имени Жоты», созданный через 3 дня после гибели игрока, собрал больше 60 тысяч долларов пожертвований. В «Ливерпуле» заявили, что он не связан с клубом и семьей Диогу
627 минут назад
Депутат Свищев о женщинах-судьях: «Они могут и должны работать в мужском футболе, вопрос о запрете никто ставить не будет. Они даже украшают футбол»
1441 минуту назад
«Интер» покупает хавбека «Ланса» и Франции U21 Диуфа за 25 млн евро с учетом бонусов
551 минуту назад
«Ман Сити» отдал Эчеверри «Байеру» в аренду на сезон
4сегодня, 13:16Фото
Фанаты «Ньюкасла» называли Исака «крысой» и «жадным ублюдком», увидев его машину у клубной базы. Форвард отказывается играть за команду
48сегодня, 13:11
Семак о 9-м месте «Зенита»: «Не тот старт, на который мы рассчитывали. Единственный путь исправлять ситуацию – работать. Будет игра – очки придут»
24сегодня, 13:09
Ко всем новостям
Последние новости
Дочь тренера «Мортона» родилась на 14 недель раньше срока и умерла через 20 дней: «Если бы любовь могла спасти тебя, ты бы жила вечно. Ты была настоящим маленьким бойцом»
26 минут назад
Журналист Кортегана о Винисиусе: «Реал» хочет от него прогресса. Клуб не планирует платить ему столько, сколько он хочет, но переговоры о контракте могут продолжиться»
сегодня, 12:55
Лига конференций. Раунд плей-офф квалификации. «Неман» примет «Райо Вальекано», «Шахтер» сыграет с «Серветтом», «Кристал Пэлас» против «Фредрикстада»
сегодня, 12:54
«Интер» предложил 20+ млн евро за хавбека «Ланса» и Франции U21 Диуфа
4сегодня, 12:47
Энрике о Шевалье вместо Доннаруммы: «Принимать такие решения всегда непросто. Я понимаю критику, но «ПСЖ» знает, куда хочет двигаться – это самое главное»
4сегодня, 12:37
Лига Европы. Раунд плей-офф квалификации. ПАОК в гостях у «Риеки», «Маккаби» примет «Динамо» Киев, гибралтарский «Линкольн» против «Браги»
2сегодня, 12:09
Канчельскис об РПЛ: «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА будут бороться за 1-е место. «Локомотив» им не конкурент, хоть и начал здорово»
25сегодня, 12:05
«Ротор» принимает «Торпедо». Волгоградцы, приходите на домашний матч против черно-белых!
сегодня, 12:00Реклама
«Ювентус» будет сотрудничать с Giorgio Armani. Игрокам пошьют костюмы для поездок на матчи и участия в мероприятиях
6сегодня, 11:55
Симонян о последних сезонах «Спартака»: «Один чемпионат и один Кубок – это не лезет ни в какие ворота. Мы выиграли шесть чемпионатов и пять Кубков СССР!»
14сегодня, 11:37