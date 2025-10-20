Альварес перед игрой с «Арсеналом»: «Атлетико» может победить любую команду. Мы становимся сильнее с каждым матчем»
Хулиан Альварес убежден, что «Атлетико» по силам справиться с любым соперником.
Завтра мадридцы в гостях сыграют с «Арсеналом» на общем этапе Лиги чемпионов.
«Я верю, что мы можем победить любую команду. У нас отличный состав.
Мы становимся сильнее с каждым матчем и можем конкурировать с кем угодно», – заявил нападающий «Атлетико» на предматчевой пресс-конференции.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Atletiсo Universe
