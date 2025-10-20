Альварес перед игрой с «Арсеналом»: «Атлетико» может победить любую команду. Мы становимся сильнее с каждым матчем»

Хулиан Альварес убежден, что «Атлетико» по силам справиться с любым соперником.

Завтра мадридцы в гостях сыграют с «Арсеналом » на общем этапе Лиги чемпионов.

«Я верю, что мы можем победить любую команду. У нас отличный состав.

Мы становимся сильнее с каждым матчем и можем конкурировать с кем угодно», – заявил нападающий «Атлетико » на предматчевой пресс-конференции.