Карпин хочет видеть Кафанова в «Динамо» («СЭ»)
Валерий Карпин хочет видеть Виталия Кафанова в «Динамо».
По информации «Спорт-Экспресса», главный тренер бело-голубых заинтересован в том, чтобы к его штабу присоединился тренер вратарей сборной России.
Ранее специалисты вместе работали в «Ростове». Кафанов ушел из клуба в июне.
«Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 16 очков после 12 туров.
