Карпин хочет видеть Кафанова в «Динамо» («СЭ»)

Валерий Карпин хочет видеть Виталия Кафанова в «Динамо».

По информации «Спорт-Экспресса», главный тренер бело-голубых заинтересован в том, чтобы к его штабу присоединился тренер вратарей сборной России.

Ранее специалисты вместе работали в «Ростове». Кафанов ушел из клуба в июне.

«Динамо » занимает 8-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 16 очков после 12 туров.