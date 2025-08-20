Смолов о кризисе «Динамо»: «Масштабная перестройка, не сильнейший состав, много травм. Я поддерживаю Карпина»

Федор Смолов прокомментировал неудачный старт сезона от «Динамо».

Московский клуб, который возглавляет Валерий Карпин, в семи матчах сезона победил всего дважды, кроме этого два раза сыграл вничью и потерпел три поражения.

Смолов считает, что еще рано судить тренера.

«Я поддерживаю и с самого начала поддерживал Георгиевича и «Динамо». Если помните, я говорил один из первых, что нужно дать поработать и точно нужно время, потому что очень масштабная перестройка в рамках того, что было до и что сейчас происходит.

Плюс, опять же, в защиту Валерия Георгиевича, объективно не сильнейший состав. Большое количество травм, еще будут трансферы, как я понимаю, много ребят приехали и только сыгрываются, набирают обороты, кондиции», – заявил экс-нападающий «Динамо» в видеоподкасте SMOL FM .

