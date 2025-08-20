  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Смолов о кризисе «Динамо»: «Масштабная перестройка, не сильнейший состав, много травм. Я поддерживаю Карпина»
Видео
9

Смолов о кризисе «Динамо»: «Масштабная перестройка, не сильнейший состав, много травм. Я поддерживаю Карпина»

Федор Смолов прокомментировал неудачный старт сезона от «Динамо».

Московский клуб, который возглавляет Валерий Карпин, в семи матчах сезона победил всего дважды, кроме этого два раза сыграл вничью и потерпел три поражения.

Смолов считает, что еще рано судить тренера.

«Я поддерживаю и с самого начала поддерживал Георгиевича и «Динамо». Если помните, я говорил один из первых, что нужно дать поработать и точно нужно время, потому что очень масштабная перестройка в рамках того, что было до и что сейчас происходит. 

Плюс, опять же, в защиту Валерия Георгиевича, объективно не сильнейший состав. Большое количество травм, еще будут трансферы, как я понимаю, много ребят приехали и только сыгрываются, набирают обороты, кондиции», – заявил экс-нападающий «Динамо» в видеоподкасте SMOL FM.

Смотрите выпуск с обсуждением главных событий 5-го тура РПЛ на ВидеоСпортсе’‘.

Увольнять ли Семака?10746 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Видеоподкаст SMOL FM
logoВалерий Карпин
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoФедор Смолов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Акинфеев про гол Кореи на ЧМ-2014: «Не выходил из номера, боясь смотреть ребятам в глаза. Совесть сыграла, начал копаться в себе. Я потом стал короедом, изжирал себя после ошибок»
3 минуты назад
Гарначо готов остаться вне состава «МЮ», если не уйдет в «Челси». Другие клубы вингера не интересуют
824 минуты назад
Девушка Батракова Подшибякина про комментатора Боярского: «Все, что сказано, осуждаю, но он принес извинения. Нужно извиниться перед судьей лично-лично»
1828 минут назадВидео
«Арсенал» предложит за Эзе около 60 млн фунтов. Столько же готов заплатить «Тоттенхэм»
1135 минут назад
Лига чемпионов. Раунд плей-офф квалификации. «Фенербахче» Моуринью против «Бенфики», «Селтик» играет с «Кайратом»
15947 минут назадLive
«Черчесов сильнее Станковича как тренер. Деян эмоционален – вопрос, как эти эмоции действуют на «Спартак». Осинькин о тренерах
9сегодня, 18:48
Оуэн про Исака: «В 9 случаях из 10 это клуб вынуждает игрока уйти, и никого не волнуют ни его дети, ни его семья. Когда происходит наоборот – весь мир сходит с ума»
23сегодня, 18:45
Сперцян и Батраков лидируют по созданным в РПЛ моментам. 36-летний Дзюба – в пятерке
18сегодня, 18:29
Дракслер о переходе в «Аль-Ахли» из «ПСЖ»: «Я думал, что еще слишком рано, и тут нас попытались ограбить в Париже. Это был толчок, я сказал жене: «Думаю, нам нужно ехать в Катар»
9сегодня, 18:25
Глава фанатской группы «Марселя» о стычке Рабьо и Роу: «Вокруг Адриена строили команду, хвалили, продавали футболки – весь сезон под вопросом. Можно решить ситуацию, не отрезая руку»
4сегодня, 18:00
Ко всем новостям
Последние новости
Бенатия о стычке Рабьо и Роу: «Адриен был лидером, самым сильным звеном «Марселя». Поэтому мы были еще больше шокированы случившимся. Я не найду игрока сильнее него за 10 дней»
16 минут назад
Луис Суарес: «Многие думают, что в МЛС футболисты доигрывают или отдыхают, как в отпуске – это не так. Я самокритичен, ругаюсь и горячусь на поле, стремление к победе заложено в нас»
318 минут назад
Гончаренко о «Зените»: «Нет Дзюбы или Кержакова – человека, который заведет команду. У тренера должны быть помощники на поле, а они играют по наитию»
422 минуты назад
Салиба об «Арсенале»: «Нам все время чего-то не хватает для чемпионства – в новом сезоне мы должны понять, чего именно. Нужно стать еще лучше, чем в последние 3 года»
542 минуты назад
«Арсенал» начал переговоры по Эзэ на фоне травмы Хавертца. Хавбек предпочитает «канониров» «Тоттенхэму» (The Athletic)
649 минут назад
«Болонья» за 8 млн евро и бонусы купила защитника «Кальяри» Дзортеа
50 минут назадФото
«Аталанта» за 25 млн евро и бонусы купила лучшего бомбардира «Лечче» Крстовича
154 минуты назадФото
«Тоттенхэм» может включить Ришарлисона в сделку по Эзе. Уход бразильца позволил бы клубу подписать Висса (Sky Sports)
159 минут назад
Бэйли, об аренде которого сегодня объявила «Рома», получил травму на 1-й тренировке. Вингер может пропустить до 3 недель
2сегодня, 18:36
Компания Рэтклиффа подала встречный иск против «Тоттенхэма» на 1 млн фунтов. Ineos утверждает, что клуб вел переговоры с Audi в 2023-м, связанные с продажей Кейна в «Баварию» (The Telegraph)
1сегодня, 18:31