Гурцкая о Карпине: «Динамо» не угадало с тренером. Дальше будет только хуже. Вектор развития – накупить средних игроков, которые будут смотреть тренеру в рот и занимать 4-10-е место»

Тимур Гурцкая считает, что Валерий Карпин не сможет добиться успеха с «Динамо».

В 12-м туре Мир РПЛ бело-голубые сыграли вничью с «Ахматом» (2:2).

– Карпин требует, чтобы жестко выполняли его установки. В этом матче ошибка Касереса произошла из-за того, что Карпин измучил его с аутом – он 10 раз выкидывал мяч на Осипенко. Это приводит к тому, что «Динамо» становится посмешищем.

Карпин стоит на бровке и пошагово говорит игрокам, что они должны сделать. Поэтому допускаются ошибки.

– В «Ростове» все выполняли его требования.

– Тогда нужно убрать этот состав «Динамо».

Сейчас виноваты все, кроме тренера? Я вижу, что игроки задерганные: Фомин играет свой худший сезон, Глебов – хуже, чем в «Ростове», Осипенко сдулся после получения контракта. Даже игроки, которых привел Валерий Георгиевич, играют хуже.

– Пивоваров сказал, что у Карпина достаточно большой кредит доверия.

– Он командный человек, поддерживает тренера и не хочет идти в преждевременный отпуск вслед за Гафиным. Он прекрасно понимает, что происходит в «Динамо».

Клуб не угадал с тренером. Дальше будет только хуже. Вектор развития – накупить средних игроков, которые будут смотреть тренеру в рот и занимать 4-10-е место.

– Почему вы не верите, что Карпин может справиться с этими игроками?

– Я вижу, что не получается. В жесткие схемы футболистов не загонишь.

Какой результат Карпина заставит руководство оставить его? У «Динамо» предстоит две страшные игры: с «Зенитом» и «Крыльями Советов». Я боюсь, что до Нового года в руководстве «Динамо» могут задуматься об отставке, – сказал футбольный агент в эфире шоу «Это футбол, брат!»