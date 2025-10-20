Наумов о «Локомотиве» и чемпионстве: «В этом сезоне не получится. Команда молодая, ей свойственны спады. Все матчи должны проходить на уровне и с запасом прочности – этого пока нет»

Николай Наумов считает, что «Локомотив» не станет чемпионом РПЛ в этом сезоне.

Железнодорожники не разу не проигрывали в нынешнем сезоне чемпионата России. Москвичи возглавляют турнирную таблицу с 26 очками, опережая «Краснодар» по дополнительным показателям.

– Получится у «Локомотива» в этом сезоне добраться до золотых медалей?

– Думаю, что нет. В этом сезоне не получится. Команда еще довольно молодая, для «Локомотива» свойственны спады: одну игру проведут хорошо, другую могут провалить. На длинной дистанции чемпионата это неприемлемо. Так что рановато пока говорить о чемпионстве.

Нужно сейчас стараться провести этот сезон максимально хорошо, усилить центр защиты, еще одного забивного нападающего найти. И тогда уже можно думать о чемпионстве.

Пока же «Локомотив» чемпионом не станет. Должна быть стабильность. Все матчи должны проходить на уровне и с определенным запасом прочности. Этого у «Локомотива » пока нет, – заявил бывший президент железнодорожников.