Смородская о Карпине и «Динамо»: «Что может сделать тренер, если игрок отдает пас чужому? Бителло – так себе уровень легионера. Не отрабатывает зарплату, ему на все параллельно»

Ольга Смородская критически высказалась касательно игры Бителло.

«Динамо» под руководством Валерия Карпина набрало 5 очков в 5 матчах сезона Мир РПЛ.

– При Карпине любой футболист может развиться, если захочет. Игра «Динамо»? А что может сделать тренер, если игрок отдает пас чужому? Пас надо отдавать своему. При чем тут Карпин, если футболисты играют спустя рукава?

Бителло стоит десять миллионов евро и так играет… Это так себе уровень легионера. И что с ним может сделать тот же Анчелотти? Скажет, что не надо пас чужому отдавать? Не понимает идеи Карпина? Глупость! Он играет очень плохо! Он не отрабатывает свою стоимость и зарплату. У него очень слабый уровень мотивации, ему параллельно на все. Думаю, он уже не считается лидером.

– Будет ли «Динамо» бороться за чемпионство?

– Прошло пять туров – какое чемпионство?

Все хорошие клубы ставят себе большие задачи, но для чего это говорить? Не будет «Динамо » чемпионом, большая работа должна быть проведена. У них очень много травм, надо как-то очухаться от этого.

В матче с ЦСКА у них было две перекладины, получается, игроки понимают, что надо делать. Но у них уверенность пропала.

Валерий Георгиевич найдет состав, который будет в себе уверен, – сказала бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская .