  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Радимов о «Динамо»: «Карпину надо менять психологию команды. Это не так просто – из игроков с титулами там только Сергеев. Ну еще Лещук – победитель конкурса по сидению на скамейке»
23

Радимов о «Динамо»: «Карпину надо менять психологию команды. Это не так просто – из игроков с титулами там только Сергеев. Ну еще Лещук – победитель конкурса по сидению на скамейке»

Владислав Радимов заявил, что Валерий Карпин должен изменить психологию «Динамо».

В 5-м туре Мир РПЛ бело-голубые уступили ЦСКА со счетом 1:3. Команда Карпина занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков. 

– Карпин заложник того, что ему надо менять психологию и игру команды. Это тоже не так просто, потому что из футболистов с титулами в этой команде – пожалуй, только Сергеев. Ну еще Лещук – победитель конкурса по сидению на скамейке.

Команда без титулов уже сколько времени, инфраструктура отличная, руководство и все остальные ждут титулов. Уже просто медали какие-то не устроят. И, конечно же, тебе надо каждый матч выигрывать. Больше того, не просто выигрывать, а выигрывать при хорошем качестве игры. И ты обязан был обыгрывать глухонемое «Сочи», но пропустил в концовке и потерял два очка. И выходишь с ЦСКА, который в прошлом туре забил пять прекрасному «Рубину»... 

– Карпин сказал, что был фрагментарно доволен игрой команды...

– Я не согласен здесь с Карпиным, что очень хорошо «Динамо» играло, но в начале был равный футбол с армейцами. И вдруг в какой-то момент у тебя, считай, лучший плеймейкер привозит на ровном месте. Психологически это удар. В Кубке, пусть там был другой состав, ты три раза теряешь мяч, три раза его возвращаешь, и с третьего тебе «Краснодар» забивает. Ну, это удар.

И вот это как раз и есть психология, детали решают все в решающие моменты матча. Ты не можешь допускать ошибки. А «Динамо» это себе позволяет. И лидера у них все так же нет – Глебов на эту роль в итоге не подошел, – сказал бывший полузащитник «Зенита».

Увольнять ли Семака?221 голос
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoВладислав Радимов
logoВалерий Карпин
logoЦСКА
logoИгорь Лещук
logoДанил Глебов
logoИван Сергеев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Акинфееву не нравится современная спортивная журналистка: «Тыканье телефоном тебе в лоб, в глаза, в нос, провокационные вопросы... Я устал от этого»
63 минуты назад
«Челси» может отпустить Джексона в аренду за 10 млн фунтов с обязательством выкупа. Форвард интересен «Астон Вилле», «Милану» и «Ньюкаслу», «синие» оценивают его в 80 млн
622 минуты назад
«Бавария» выиграет Бундеслигу с вероятностью 52,9%. Шансы «Байера» – 16,9%, «Боруссии» – 15,8% (Opta)
1730 минут назад
Рокки или Легенда №17? Расскажите про любимые фильмы о спорте
44 минуты назадОпрос
Быстров о Станковиче: «Не вижу смысла, чтобы он продолжал работу. Назначение Спаллетти было бы «бомбой», но «Спартак» берет ноунеймов, платит им неустойки»
28сегодня, 08:39
Коллимор о заявлении Исака: «Это делают все современные игроки, и я это ненавижу. Они не подают запрос на трансфер, потому что это означает отказ от части денег. Хотят усидеть на двух стульях»
73сегодня, 08:32
Пиняев о Европе: «Если скажут, что я второй-третий номер – никуда не поеду. Если есть предложение от суперклуба, точно есть и от других, где предлагают больше времени»
19сегодня, 08:27
44-летний Фабио побил рекорд Шилтона по количеству официальных матчей. Вратарь «Флуминенсе» провел 1391 игру в карьере
24сегодня, 08:14Фото
Лига чемпионов. Раунд плей-офф квалификации. «Фенербахче» Моуринью против «Бенфики», «Селтик» сыграет с «Кайратом»
90сегодня, 08:06
«Форвард уровня Соболева должен забивать много в РПЛ. Он приблизится к цифре 20». Радимов о зенитовце
21сегодня, 07:29
Ко всем новостям
Последние новости
Лукман будет тренироваться отдельно от «Аталанты» до закрытия трансферного окна
5 минут назад
«Аталанта» покупает лучшего бомбардира «Лечче» Крстовича за 25 млн евро и бонусы
247 минут назад
«Рома» арендовала Бэйли у «Астон Виллы» за 3 млн евро с правом выкупа за 22 млн
58 минут назадФото
Зарема о письмах экс-игроков «Спартака» новичкам: «Вот Павлюченко не написал Ливаю – и не пошло у него. Пусть все напишут и отправят в бутылках в Москва-реку с адресатом «Тушино»
14сегодня, 08:43
Суперкубок Саудовской Аравии. 1/2 финала. «Аль-Кадисия» сыграет с «Аль-Ахли», «Аль-Наср» Роналду в меньшинстве одолел «Аль-Иттихад» Бензема
63сегодня, 08:05
«Ман Сити» хочет 18 млн фунтов за Аканджи, «Галатасарай» предложил 15 млн
6сегодня, 07:57
Маслов и «Динамо» Махачкала подпишут контракт до конца сезона, зарплата – 10 000 долларов в месяц (Иван Карпов)
7сегодня, 07:41
Хохлов о критике Семака: «Рядом с успешными людьми всегда много злопыхателей. Пожелал Сереге, чтобы он не обращал внимания и ни секунды не сомневался в себе»
10сегодня, 06:52
Кубок лиг. 1/4 финала. «Интер Майами» Месси примет «Тигрес»
1сегодня, 06:36
Тарханов считает, что ЦСКА поборется за титул: «Играет в современный, быстрый футбол. Все сошлось: эмоции, работа тренера, талантливая молодежь»
18сегодня, 05:38