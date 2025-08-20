Радимов о «Динамо»: «Карпину надо менять психологию команды. Это не так просто – из игроков с титулами там только Сергеев. Ну еще Лещук – победитель конкурса по сидению на скамейке»

Владислав Радимов заявил, что Валерий Карпин должен изменить психологию «Динамо».

В 5-м туре Мир РПЛ бело-голубые уступили ЦСКА со счетом 1:3. Команда Карпина занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков.

– Карпин заложник того, что ему надо менять психологию и игру команды. Это тоже не так просто, потому что из футболистов с титулами в этой команде – пожалуй, только Сергеев . Ну еще Лещук – победитель конкурса по сидению на скамейке.

Команда без титулов уже сколько времени, инфраструктура отличная, руководство и все остальные ждут титулов. Уже просто медали какие-то не устроят. И, конечно же, тебе надо каждый матч выигрывать. Больше того, не просто выигрывать, а выигрывать при хорошем качестве игры. И ты обязан был обыгрывать глухонемое «Сочи», но пропустил в концовке и потерял два очка. И выходишь с ЦСКА , который в прошлом туре забил пять прекрасному «Рубину»...

– Карпин сказал, что был фрагментарно доволен игрой команды...

– Я не согласен здесь с Карпиным, что очень хорошо «Динамо» играло, но в начале был равный футбол с армейцами. И вдруг в какой-то момент у тебя, считай, лучший плеймейкер привозит на ровном месте. Психологически это удар. В Кубке, пусть там был другой состав, ты три раза теряешь мяч, три раза его возвращаешь, и с третьего тебе «Краснодар» забивает. Ну, это удар.

И вот это как раз и есть психология, детали решают все в решающие моменты матча. Ты не можешь допускать ошибки. А «Динамо » это себе позволяет. И лидера у них все так же нет – Глебов на эту роль в итоге не подошел, – сказал бывший полузащитник «Зенита».