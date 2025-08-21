Агент Сперцяна: «Сначала не отпустили в «Аякс». Был оффер от «Ланса» – сказали, что это маленький клуб. Есть ощущение, что «Краснодар» никуда не хотел Эдика отпускать»

Агент Эдуарда Сперцяна оценил вероятность перехода хавбека в «Саутгемптон».

Выступающий в Чемпионшипе клуб проявляет интерес к полузащитнику «Краснодара» и предложил 14 миллионов долларов за футболиста.

– Какая сейчас ситуация с трансфером Сперцяна?

– Если коротко: много слухов и никакой конкретики. В течение ближайших суток будет понятно, состоится переход в «Саутгемптон» или нет.

– От чего зависит?

– От симбиоза разговора Галицкого и Сперцяна и решения Сергея Николаевича.

– В чем основная сложность сейчас?

– Есть ощущение, что «Краснодар » изначально никуда не хотел отпускать Эдика. Они настроились на то, что он никуда не уедет по причине отсутствия предложений до «Саутгемптона».

– Какое желание у Эдуарда сейчас?

– Такое же, что и было на протяжении всего трансферного окна – уехать играть в Европу. Он заявляет об этом три года.

Сначала его не отпустили в «Аякс », от «Ланса », насколько мне известно, был оффер, но сказали, что это маленький клуб. Сейчас уже непонятная ситуация с «Саутгемптоном ».

– Какие шансы на успешное завершение сделки?

– 50 на 50, – сказал Вадим Оганян, представитель Эдуарда Сперцяна .