Сперцян подтвердил предложение от «Саутгемптона»: «Про переход говорить рано, но все серьезно. Решим вместе с Галицким»
Эдуард Сперцян подтвердил, что у него есть предложение от «Саутгемптона».
Ранее сообщалось, что клуб, вылетевший из АПЛ в Чемпионшип по итогам прошлого сезона, предложил за полузащитника «Краснодара» 12 млн евро.
«Про переход пока рано говорить. Но все серьезно, есть предложение.
Я еще не был в Краснодаре. Сейчас вернусь, поговорю с президентом [Сергеем Галицким]. Посмотрим, какое решение мы вместе с ним примем», – сказал Сперцян.
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости