Сперцян подтвердил предложение от «Саутгемптона»: «Про переход говорить рано, но все серьезно. Решим вместе с Галицким»

Эдуард Сперцян подтвердил, что у него есть предложение от «Саутгемптона».

Ранее сообщалось , что клуб, вылетевший из АПЛ в Чемпионшип по итогам прошлого сезона, предложил за полузащитника «Краснодара » 12 млн евро.

«Про переход пока рано говорить. Но все серьезно, есть предложение.

Я еще не был в Краснодаре. Сейчас вернусь, поговорю с президентом [Сергеем Галицким]. Посмотрим, какое решение мы вместе с ним примем», – сказал Сперцян .