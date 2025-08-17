«Саутгемптон» за Сперцяна предложил 14 млн долларов и процент от перепродажи. Прежнее предложение в 11 млн «Краснодар» не устроило (Иван Карпов)
«Саутгемптон» сделал «Краснодару» улучшенное предложение по Эдуарду Сперцяну.
Английский клуб предложил за полузащитника 14 миллионов долларов и процент от перепродажи, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Прежнее предложение на 11 млн долларов не устроило «Краснодар». Сейчас «Саутгемптон» увеличил сумму.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
