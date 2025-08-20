Смолов о Сперцяне и «Саутгемптоне»: «Когда присылаешь классную нарезку штрафных Эдика и его голов, все говорят: с кем он играет, чемпионат России – это что? Поддержу, если он захочет уехать»

Федор Смолов прокомментировал возможный переход Эдуарда Сперцяна в «Саутгемптон».

По информации журналиста Ивана Карпова, английский клуб предложил за полузащитника «Краснодара» 14 млн долларов и процент от перепродажи.

Смолов заявил, что поддержит Сперцяна, если он решит уехать.

«Он хорошо исполняет стандарты: угловые, штрафные. У меня [со Сперцяном] есть разговоры по этому поводу, он спрашивает мое мнение, мы много это обсуждали с ним.

Когда присылаешь классную нарезку штрафных Эдика и его голов, все говорят: с кем он играет? Чемпионат России – это что? Нет понимания, потому что ни в Instat, нигде не представлены нарезки, за чемпионатом никто не следит ввиду определенных событий, на которые невозможно повлиять.

Если он захочет уехать, я его полностью поддержу. Понимаю это решение, ему 25 лет. Я не знаю, как рассуждает Сергей Николаевич [Галицкий], он принимает решение», – сказал экс-нападающий «Краснодара» в видеоподкасте SMOL FM .

