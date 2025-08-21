Лига Европы. Раунд плей-офф квалификации. ПАОК в гостях у «Риеки», «Маккаби» примет «Динамо» Киев, гибралтарский «Линкольн» против «Браги»

Сегодня пройдут матчи квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы.

«Маккаби» Тель-Авив сыграет с «Динамо» Киев в Сербии, ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева на выезде встретится с «Риекой», «Брага» – с «Линкольном» из Гибралтара.

Лига Европы

Квалификационный раунд плей-офф

Первые матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги Европы

Статистика Лиги Европы