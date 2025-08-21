Лига Европы. Раунд плей-офф квалификации. ПАОК в гостях у «Риеки», «Маккаби» примет «Динамо» Киев, гибралтарский «Линкольн» против «Браги»
Сегодня пройдут матчи квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы.
«Маккаби» Тель-Авив сыграет с «Динамо» Киев в Сербии, ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева на выезде встретится с «Риекой», «Брага» – с «Линкольном» из Гибралтара.
Лига Европы
Квалификационный раунд плей-офф
Первые матчи
21 августа 16:30, MCH Арена
Не начался
21 августа 17:00, Новый Стадион Мальме
Не начался
21 августа 17:00, Бранн
Не начался
21 августа 18:00, Городской стадион Бачка-Топола
Не начался
21 августа 18:00, Биели Бриег
21 августа 18:00, Спирос Луис
Не начался
21 августа 18:00, Филипп II
Не начался
21 августа 18:15, Национальный стадион
21 августа 18:30, Городской стадион Познань
21 августа 18:45, ХНК Риека
21 августа 18:45, Питтодри
21 августа 19:00, Алгарве
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
