  Лига Европы. Раунд плей-офф квалификации. ПАОК в гостях у «Риеки», «Маккаби» примет «Динамо» Киев, гибралтарский «Линкольн» против «Браги»
Лига Европы. Раунд плей-офф квалификации. ПАОК в гостях у «Риеки», «Маккаби» примет «Динамо» Киев, гибралтарский «Линкольн» против «Браги»

Сегодня пройдут матчи квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы.

«Маккаби» Тель-Авив сыграет с «Динамо» Киев в Сербии, ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева на выезде встретится с «Риекой», «Брага» – с «Линкольном» из Гибралтара.

Лига Европы

Квалификационный раунд плей-офф

Первые матчи

Лига Европы. Плей-офф
21 августа 16:30, MCH Арена
Мидтьюлланд
Не начался
КуПС
Лига Европы. Плей-офф
21 августа 17:00, Бранн
Бранн
Не начался
АЕК Ларнака
Лига Европы. Плей-офф
21 августа 18:00, Биели Бриег
Зриньски
Не начался
Утрехт
Лига Европы. Плей-офф
21 августа 18:00, Спирос Луис
Панатинаикос
Не начался
Самсунспор
Лига Европы. Плей-офф
21 августа 18:00, Филипп II
Шкендия-79
Не начался
Лудогорец
Лига Европы. Плей-офф
21 августа 18:30, Городской стадион Познань
Лех
Не начался
Генк
Лига Европы. Плей-офф
21 августа 18:45, ХНК Риека
Риека
Не начался
ПАОК
Лига Европы. Плей-офф
21 августа 18:45, Питтодри
Абердин
Не начался
ФКСБ
Лига Европы. Плей-офф
21 августа 19:00, Алгарве
Линкольн
Не начался
Брага

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги Европы

Статистика Лиги Европы

