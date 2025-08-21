  • Спортс
  «Челси» показал 3-й комплект формы – черный с бело-синей отделкой и ретроэмблемой. Он отсылает к победам 2005 года
«Челси» показал 3-й комплект формы – черный с бело-синей отделкой и ретроэмблемой. Он отсылает к победам 2005 года

«Челси» представил третий комплект формы от Nike на сезон-2025/26.

«В этом сезоне футболки, шорты и гетры третьего комплекта формы будут в темном цвете. Она вдохновлена знаменательным сезоном-2004/05, когда «Челси» впервые стал чемпионом Премьер-лиги.

В том же сезоне «Челси» завоевал второй трофей – Кубок английской лиги, а женская команда «Челси» полностью интегрировалась в клуб.

Возрождение культового стиля «Челси» лучше всего смотрится с синей отделкой, приглашающей новое поколение легенд вступить в эпоху, которая изменит их игру. Эта форма чествует дерзкую эпоху клуба, которая изменила игру навсегда.

Новое продолжает встречаться со старым: версия клубной эмблемы, которая последний раз носилась на наших футболках в сезоне-2004/05, становится центром обновленного дизайна.

Эра Nike Total 90 была и нашей эпохой: Дидье Дрогба, Жозе Моуринью, Клод Макелеле, Арьен Роббен, Дэмьен Дафф и Джо Коул были чем-то невиданным прежде. Но это не ностальгия. Это возрождение. Мы вернулись.

И вмести с Элли Карпентер, Жоао Педро, Наоми Гирмой, Джейми Гиттенсом, Эстевао и Лиамом Делапом, представляющими футболку сегодня, начинается новая эра!» – говорится на сайте «Челси».

Фото: chelseafc.com

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Челси»
