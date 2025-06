«Челси» представил новую выездную форму в арт-галерее. Белый комплект с красно-зелеными полосами отсылает к форме клуба из 70-х, вдохновленной венгерским футболом

«Челси» представил выездную форму от Nike на предстоящий сезон.

«Футбольный клуб «Челси» гордится этим произведением искусства с тонкими красными и зелеными полосками на текстурированной поверхности и соответствующей отделкой манжетов, поэтому мы выставляем его в одной из самых знаковых галерей Лондона. В презентации приняли участие Кадейша Бьюкенен, Николас Джексон и Нони Мадуэке .

От Тернера, Уистлера и Россетти до его Arts Club и аукционных домов, наш район Челси давно имеет тесные связи с миром искусства, и фотосессия для этого нового лондонского шедевра прошла в галерее Saatchi на Кингс-роуд, а фоном стала наша недавняя выставка «This Game Is What We Make It», посвященная 120-летию.

Цветовая палитра для выездной футболки сезона-2025/26 вдохновлена ​​культовой классической формой прошлого. В начале 1970-х годов, сразу после завоевания нашего первого Кубка Англии и европейского трофея, тренер «синих» Дэйв Секстон, сам художник, когда дело касалось тактической игры, представил полосу «Челси», окрашенную в дань уважения знаменитой «Золотой команде» венгерской сборной двадцатилетней давности, чьи экстравагантные узоры на поле так повлияли на его собственный победный футбол.

Вскоре простые красные, белые и зеленые цвета той формы превратились в белую футболку с широкой красно-зеленой вертикальной полосой, тема которой переосмыслена в этой утонченной форме 50 лет спустя», – говорится на сайте «Челси».

Фото: www.chelseafc.com

«Челси» показал домашнюю форму на следующий сезон. Дизайн отсылает к «культуре Лондона»