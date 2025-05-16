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«Челси» показал домашнюю форму на следующий сезон. Дизайн отсылает к «культуре Лондона»

«Челси» представил основную форму на следующий сезон.

Дизайн формы, разработанный компанией Nike, отсылает к «культуре Лондона».

«Домашняя футболка сезона-2025/26 с фактурным принтом выполнена в нашем классическом синем цвете в сочетании с более ярким оттенком, олицетворяющим дух молодости, который сформировал Западный Лондон. Белые и красные элементы добавляют другие традиционные цвета «Челси», а дополняет футболку специально подобранная эмблема, которая соответствует цветовой гамме и вдохновению от общего дизайна.

Учитывая, что Лондон олицетворяет креативность, инновации и постоянно развивающийся культурный ландшафт, которые заложены в ДНК футбольного клуба «Челси», вполне уместно, что к нашему 120-летию этот невероятный город получил такое наглядное представление на нашей домашней форме», – говорится в сообщении клуба. 

Фото: https://www.chelseafc.com

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ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Челси»
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