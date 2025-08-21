«Остановите геноцид в Газе! Свободу Палестине!» Фанаты «Фенербахче» вывесили антиизраильский баннер на матче с «Бенфикой»
Болельщики «Фенербахче» вывесили антиизраильский баннер на матче с «Бенфикой».
Турецкий клуб встречался с португальским в квалификации Лиги чемпионов. Матч в Стамбуле завершился вничью – 0:0.
Ультрас хозяев, группа Genç Fenerbahçeliler, вывесили баннер, на котором было написано: «Остановите геноцид в Газе! Свободу Палестине!»
Фото: x.com/gencfborg
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Genç Fenerbahçeliler
