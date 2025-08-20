У «Фенербахче» Моуринью 1 победа в 5 последних матчах в квалификации ЛЧ. Дальше – выезд к «Бенфике»
«Фенербахче» выиграл лишь один из последних пяти матчей в квалификации ЛЧ.
Сегодня команда Жозе Моуринью дома сыграла вничью с «Бенфикой» (0:0) в первом матче плей-офф, хотя заканчивала его в большинстве.
В общей сложности под руководством португальца «Фенербахче» принял участие в семи квалификационных матчах. В 2024-м он дважды обыграл «Лугано» (4:3 и 2:1) во 2-м отборочном раунде, а на следующем этапе вылетел от «Лилля» (1:2, 1:1).
В текущей кампании стамбульцы сперва уступили «Фейеноорду» (1:2), а затем разгромили его (5:2).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
