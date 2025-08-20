Жозе Моуринью: «Меня смешит, когда говорят, что я уже не тот, что я потерял свою индивидуальность. Лучше потерять индивидуальность и побеждать»

Жозе Моуринью рассказал, какой тип критики его смешит.

«Я думаю, что о футболе по-прежнему судят по победам. Сегодня о нем в некоторой степени судят по игре. Я думаю, что в данный момент СМИ играют очень важную роль в карьере тренера. Я думаю, что образ очень, очень важен.

Многие люди говорят то, что меня смешит: «Жозе Моуринью уже не тот, что был раньше, он потерял свою индивидуальность». Лучше потерять индивидуальность и побеждать. Я думаю, те, кто так говорит, выигрывают меньше», – сказал главный тренер «Фенербахче » в интервью SportyNet.