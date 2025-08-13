Миранчук не играет за «Сьон» из-за предложения «Динамо», сообщили в швейцарском клубе: «Решили не рисковать из‑за возможного перехода»
В «Сьоне» подтвердили, что Антон Миранчук не играет из-за предложения «Динамо».
Ранее российский полузащитник провел на скамейке запасных два матча подряд. Швейцарский клуб заявлял об интересе к Антону со стороны московского «Динамо».
Агент игрока Владимир Кузьмичев утверждал, что решение оставить Миранчука на скамейке не связано с возможным переходом в «Динамо».
– Почему Миранчук в последних двух матчах оставался на скамейке запасных?
– Мы получили предложение от «Динамо», поэтому решили не рисковать из‑за возможного перехода. На данный момент изучаем предложения. И не только от «Динамо», – сказал спортивный директор «Сьона» Бартелеми Константин.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
