Миранчук не играет за «Сьон» из-за предложения «Динамо», сообщили в швейцарском клубе: «Решили не рисковать из‑за возможного перехода»

В «Сьоне» подтвердили, что Антон Миранчук не играет из-за предложения «Динамо».

Ранее российский полузащитник провел на скамейке запасных два матча подряд. Швейцарский клуб заявлял об интересе к Антону со стороны московского «Динамо».

Агент игрока Владимир Кузьмичев утверждал , что решение оставить Миранчука на скамейке не связано с возможным переходом в «Динамо».

– Почему Миранчук в последних двух матчах оставался на скамейке запасных?

– Мы получили предложение от «Динамо», поэтому решили не рисковать из‑за возможного перехода. На данный момент изучаем предложения. И не только от «Динамо », – сказал спортивный директор «Сьона » Бартелеми Константин.