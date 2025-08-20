  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «У Зенита» выгорание, действует на низких скоростях. Но у Семака есть стержень, он справится». Тарханов о петербуржцах
5

«У Зенита» выгорание, действует на низких скоростях. Но у Семака есть стержень, он справится». Тарханов о петербуржцах

Александр Тарханов считает, что Сергей Семак исправит турнирное положение «Зенита».

После 5 туров сине-бело-голубые занимают в РПЛ 9-е место.

– Что, на ваш взгляд, происходит с «Зенитом»?

– Наверное, некоторое перенасыщение, выгорание. Что-то похожее было в «Манчестер Сити» – выигрывали, выигрывали, а потом раз – и практически с тем же составом все куда-то пропало. Сейчас в «Зените» много новичков, тренерскому штабу необходимо время, чтобы интегрировать их в коллектив, адаптировать к игре. 

Но, думаю, петербуржцы выправят ситуацию. Семак – мой воспитанник, я за него очень переживаю и всегда поддерживаю. У Семака есть стержень, благодаря которому он справляется с любой сложной ситуацией. Справится и сейчас. 

Руководителям «Зенита» пожелаю терпения – нельзя в один миг забывать о том, сколько трофеев выиграл Семак для Санкт-Петербурга. Но, повторюсь, Сергей умный парень, он все выправит.

Игра? Пока «Зенит» все делает медленно, скорость перемещения мяча необходимо увеличивать. Вроде петербуржцы во всех матчах играют с преимуществом, но действуют на низких скоростях, – сказал заслуженный тренер России.

А что теперь делать со Станковичем?27777 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bobsoccer
logoЗенит
logoАлександр Тарханов
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Семак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Георгий Черданцев: «У Глушенкова большие проблемы с пониманием, куда он попал и как нужно выстраивать коммуникацию с партнерами и тренерским штабом «Зенита», насколько я знаю»
67вчера, 20:47
Быстров про «Зенит»: «Если хотят в говнофутбол играть – это их проблема. Не имеет права «Зенит» играть в три центральных защитника с таким составом»
37вчера, 19:51
Быстров об одном россиянине в составе «Зенита»: «Бред и тихий ужас. Энрике не готов – в старте, Жерсон пешком ходит, Педро с мячом возится. Зачем Семак тихоходов этих ставит?»
71вчера, 18:43
Главные новости
Лига чемпионов. Раунд плей-офф квалификации. «Фенербахче» Моуринью против «Бенфики», «Селтик» сыграет с «Кайратом»
6948 минут назад
Тренер «Осасуны» не согласен с удалением Бретонеса за фол против Гонсало: «Судья объяснил, что была кровь»
655 минут назад
Агенты Жоао Виктора подтвердили переход в ЦСКА: «Контракт до 2029 года подписан. Официальное представление — в среду»
26сегодня, 04:26
Победа «Реала», «Детройт» выведет номер Федорова из обращения, Самошников в «Спартаке», «Амкал» шумит в Кубке России и другие новости
7сегодня, 04:00
Что вы пропустили в 1-м туре АПЛ: почему Рейндерс так празднует, Вольф в «Вулвз», редкое правило
сегодня, 03:50Спецпроект
«Это Мбаппе наступил на ногу защитника «Осасуны». Это не пенальти». Экс-судья Павел Фернандес об 11-метровом для «Реала»
35сегодня, 02:59
Кавазашвили про Лунева и жевательный табак: «Это жвачка обычная, возможно. Он же не стоял на воротах в кепке с «Беломорканалом»
13сегодня, 02:40
Агент Самошникова: «Спартак» – народный клуб, куда все стремятся попасть. Илья станет лидером команды и поможет бороться за самые высокие места»
22сегодня, 02:26
Хавбек «Барсы» Касадо интересен клубам АПЛ. «Вест Хэм» и «Вулвс» могут предложить 30 млн евро
15сегодня, 01:56
«Ман Сити» и «ПСЖ» начали переговоры по Доннарумме. «Горожане» могут купить вратаря за 23-25 млн евро (Альфредо Педулла)
31вчера, 21:53
Ко всем новостям
Последние новости
Тарханов считает, что ЦСКА поборется за титул: «Играет в современный, быстрый футбол. Все сошлось: эмоции, работа тренера, талантливая молодежь»
119 минут назад
Пиняев о слухах про конфликты Глушенкова в «Зените»: «Не читайте советских газет. Может быть не лучший период, но Макс сильный футболист»
633 минуты назад
«Марсель» хочет 15 млн евро за Рабьо. Хавбек интересен «Ювентусу» и «Милану»
3сегодня, 04:04
Сергей Пиняев: «Я нравился «МЮ», но коронавирус все усложнил – не мог поехать туда на стажировку»
4сегодня, 03:49
Олейников о реакции на скандал в «Крыльях»: «Начал ходить на растяжку и стал более пластичным. Может, сесть на шпагат, празднуя гол?»
2сегодня, 03:32
Булыкин о клубах РПЛ: «Тратят деньги на новичков – они не работают. Поступлений никаких нет, молодцы, что заплатили комиссионные агентам. Вот наш безжалостный футбол»
2сегодня, 03:17
«Погнали!» Роналду после победы над «Аль-Иттихадом» Бензема в 1-м матче сезона
4сегодня, 02:11
Пиняев об игре Батракова: «Никогда не делает лишних движений, не передерживает мяч. Все – в одно-два касания. Главное, чтобы кто-то из нас уехал в Европу»
8сегодня, 01:41
«Трансфер Станковича на выход поможет «Спартаку», покупка Самошникова — нет». Смородская о красно-белых
12сегодня, 01:28
«Наполи» рассматривает Довбика из-за травмы Лукаку
4сегодня, 01:16