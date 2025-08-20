«У Зенита» выгорание, действует на низких скоростях. Но у Семака есть стержень, он справится». Тарханов о петербуржцах

Александр Тарханов считает, что Сергей Семак исправит турнирное положение «Зенита».

После 5 туров сине-бело-голубые занимают в РПЛ 9-е место.

– Что, на ваш взгляд, происходит с «Зенитом»?

– Наверное, некоторое перенасыщение, выгорание. Что-то похожее было в «Манчестер Сити» – выигрывали, выигрывали, а потом раз – и практически с тем же составом все куда-то пропало. Сейчас в «Зените» много новичков, тренерскому штабу необходимо время, чтобы интегрировать их в коллектив, адаптировать к игре.

Но, думаю, петербуржцы выправят ситуацию. Семак – мой воспитанник, я за него очень переживаю и всегда поддерживаю. У Семака есть стержень, благодаря которому он справляется с любой сложной ситуацией. Справится и сейчас.

Руководителям «Зенита» пожелаю терпения – нельзя в один миг забывать о том, сколько трофеев выиграл Семак для Санкт-Петербурга. Но, повторюсь, Сергей умный парень, он все выправит.

Игра? Пока «Зенит» все делает медленно, скорость перемещения мяча необходимо увеличивать. Вроде петербуржцы во всех матчах играют с преимуществом, но действуют на низких скоростях, – сказал заслуженный тренер России.