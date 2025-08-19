  • Спортс
  • Георгий Черданцев: «У Глушенкова большие проблемы с пониманием, куда он попал и как нужно выстраивать коммуникацию с партнерами и тренерским штабом «Зенита», насколько я знаю»
Георгий Черданцев: «У Глушенкова большие проблемы с пониманием, куда он попал и как нужно выстраивать коммуникацию с партнерами и тренерским штабом «Зенита», насколько я знаю»

Георгий Черданцев высказался о проблемах «Зенита» в начале сезона.

– В чем причины кризиса «Зенита»?

– Пока чемпионский график у «Балтики» и «Крыльев Советов». До конца мая времени много, будет и зимняя пауза. Понятно, что все команды будут прибавлять.

У «Зенита» появился ключевой игрок в середине поля [Жерсон], который вообще не отдыхал. Конечно, ему нужно время. Не ставить его невозможно, но видно, что он пока не до конца готов. Нужно определенное время, чтобы наладить игру. Плюс есть определенные проблемы с центром обороны.

Сейчас у них объективные причины, почему они не показывают свой лучший футбол. Но все решаться будет весной следующего года.

Есть проблемы и у Глушенкова. Он сейчас сел в запас и, насколько я знаю, у Максима есть большие проблемы с пониманием, куда он попал и как нужно выстраивать коммуникацию с партнерами и тренерским штабом.

Сумеет ли он эти проблемы решить или нет – вопрос сложный. Клуб делает все возможное, чтобы ему помочь, но результат зависит только от Максима.

Не удивлюсь, если в обозримом будущем он будет продолжать оставаться в запасе. Когда ты теряешь игрока таким образом, это ставит тренера в определенные рамки, – сказал комментатор «Матч ТВ».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
