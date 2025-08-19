Быстров про «Зенит»: «Если хотят в говнофутбол играть – это их проблема. Не имеет права «Зенит» играть в три центральных защитника с таким составом»

Владимир Быстров считает, что «Зениту» нельзя играть в три центральных защитника.

Экс-футболист петербургского клуба прокомментировал переход сине-бело-голубых на схему с тремя центральными защитниками во втором тайме матча 5-го тура Мир РПЛ со «Спартаком » (2:2).

– Это бред. Не имеет права «Зенит» играть в три центральных защитника.

– А если не получается в четыре? – сказал Дмитрий Шнякин.

– Не получается, потому что не сильнейшие на поле в стартовом составе! Мостовой сильнее Педро? Сильнее. Он на замене!

Если «Зенит» хочет вот в этот говнофутбол играть, ну, это их проблема. Я считаю, что с таким составом играть в три центральных защитника, блин, это просто, не знаю, бред. Это мягко сказано, – сказал Быстров.

