Булыкин о клубах РПЛ: «Тратят деньги на новичков – они не работают. Поступлений никаких нет, молодцы, что заплатили комиссионные агентам. Вот наш безжалостный футбол»

Дмитрий Булыкин высказался о трансферных тратах российских клубов.

«У них [в Европе] очень большие бюджеты, отчисления от телеправ. Поэтому для того чтобы выиграть АПЛ, для того чтобы выиграть даже Лигу чемпионов, они могут себе позволить тратить такие деньги. У них они просто есть эти деньги.

У нас, к сожалению, тратят деньги на новичков, потом смотришь, что они не работают. Поэтому поступлений в клуб никаких нет, молодцы, что потратили, молодцы, что заплатили комиссионные агентам. Вот наш безжалостный футбол.

А в Европе немного по-другому стоят цели, чтобы потом затраченное тебе прилетело или от маркетинга, или от УЕФА за Лигу чемпионов. А у нас другие цели», – сказал бывший форвард сборной России.