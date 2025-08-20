  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Булыкин о клубах РПЛ: «Тратят деньги на новичков – они не работают. Поступлений никаких нет, молодцы, что заплатили комиссионные агентам. Вот наш безжалостный футбол»
1

Булыкин о клубах РПЛ: «Тратят деньги на новичков – они не работают. Поступлений никаких нет, молодцы, что заплатили комиссионные агентам. Вот наш безжалостный футбол»

Дмитрий Булыкин высказался о трансферных тратах российских клубов.

«У них [в Европе] очень большие бюджеты, отчисления от телеправ. Поэтому для того чтобы выиграть АПЛ, для того чтобы выиграть даже Лигу чемпионов, они могут себе позволить тратить такие деньги. У них они просто есть эти деньги. 

У нас, к сожалению, тратят деньги на новичков, потом смотришь, что они не работают. Поэтому поступлений в клуб никаких нет, молодцы, что потратили, молодцы, что заплатили комиссионные агентам. Вот наш безжалостный футбол. 

А в Европе немного по-другому стоят цели, чтобы потом затраченное тебе прилетело или от маркетинга, или от УЕФА за Лигу чемпионов. А у нас другие цели», – сказал бывший форвард сборной России.

А что теперь делать со Станковичем?27475 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Евро-футбол.ру»
трансферы
logoпремьер-лига Россия
агенты
logoДмитрий Булыкин
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кирьяков о зарплатах россиян в РПЛ: «Для ребят до 22-23 лет можно сделать одинаковыми и ввести бонусную систему – больше денег за голы, передачи и время на поле»
2513 августа, 05:58
Булыкин про потолок зарплат: «Ни к чему хорошему не приведет, в футболе больше способов обойти его, чем в хоккее. Главное – агентские комиссионные, платят иногда больше стоимости игрока»
811 августа, 17:58
Дегтярев об ужесточении лимита в РПЛ: «Говорят, что наши футболисты потребуют больше денег. Что вы несете? Потолок зарплат – в КХЛ он есть. Если бюджет не ограничен – пожалуйста»
15211 августа, 07:45
Главные новости
Победа «Реала», «Детройт» выведет номер Федорова из обращения, Самошников в «Спартаке», «Амкал» шумит в Кубке России и другие новости
16 минут назад
Что вы пропустили в 1-м туре АПЛ: почему Рейндерс так празднует, Вольф в «Вулвз», редкое правило
26 минут назадСпецпроект
«Это Мбаппе наступил на ногу защитника «Осасуны». Это не пенальти». Экс-судья Павел Фернандес об 11-метровом для «Реала»
14сегодня, 02:59
Агент Самошникова: «Спартак» – народный клуб, куда все стремятся попасть. Илья станет лидером команды и поможет бороться за самые высокие места»
9сегодня, 02:26
Хавбек «Барсы» Касадо интересен клубам АПЛ. «Вест Хэм» и «Вулвс» могут предложить 30 млн евро
9сегодня, 01:56
«Ман Сити» и «ПСЖ» начали переговоры по Доннарумме. «Горожане» могут купить вратаря за 23-25 млн евро (Альфредо Педулла)
28вчера, 21:53
Алонсо про 1:0 с «Осасуной»: «Есть положительные моменты, начиная с результата. У соперника было больше времени на подготовку, а «Реалу» не хватало свежести и готовности рисковать»
30вчера, 21:46
Защитник «Осасуны» Бретонес получил красную, толкнув Гонсало плечом в грудь и лицо в конце матча с «Реалом»
15вчера, 21:32Фото
Жозе Моуринью: «Меня смешит, когда говорят, что я уже не тот, что я потерял свою индивидуальность. Лучше потерять индивидуальность и побеждать»
16вчера, 21:30
Гвардиола о «Сити»: «Продлю контракт еще на 2 года, может. Мне нравится атмосфера, еще на КЧМ у нас появилось то, чего не хватало в прошлом сезоне. Мы будем стабильнее, вижу по языку тела»
13вчера, 21:17
Ко всем новостям
Последние новости
«Марсель» хочет 15 млн евро за Рабьо. Хавбек интересен «Ювентусу» и «Милану»
12 минут назад
Сергей Пиняев: «Я нравился «МЮ», но коронавирус все усложнил – не мог поехать туда на стажировку»
127 минут назад
Олейников о реакции на скандал в «Крыльях»: «Начал ходить на растяжку и стал более пластичным. Может, сесть на шпагат, празднуя гол?»
44 минуты назад
Кавазашвили про Лунева и жевательный табак: «Это жвачка обычная, возможно. Он же не стоял на воротах в кепке с «Беломорканалом»
10сегодня, 02:40
«Погнали!» Роналду после победы над «Аль-Иттихадом» Бензема в 1-м матче сезона
3сегодня, 02:11
Пиняев об игре Батракова: «Никогда не делает лишних движений, не передерживает мяч. Все – в одно-два касания. Главное, чтобы кто-то из нас уехал в Европу»
2сегодня, 01:41
«Трансфер Станковича на выход поможет «Спартаку», покупка Самошникова — нет». Смородская о красно-белых
4сегодня, 01:28
«Наполи» рассматривает Довбика из-за травмы Лукаку
1сегодня, 01:16
«Айнтрахт» продал Траппа «Парижу» за 1 млн евро. 35-летний вратарь подписал контракт на 3 года
8вчера, 22:06Фото
«Тоттенхэм» рассматривает Аклиуша как альтернативу Савио. «Монако» может продать вингера за 55 млн евро
2вчера, 21:59