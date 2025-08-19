Самошников сегодня подпишет контракт со «Спартаком» («Р-Спорт»)
Илья Самошников сегодня заключит контракт со «Спартаком».
Сообщалось, что красно-белые заплатят «Локомотиву» за защитника 350 млн рублей плюс бонусы.
Ранее футболист прошел медосмотр.
«Сегодня Илья Самошников должен подписать контракт и стать игроком «Спартака», – сказал источник, знакомый с ситуацией.
А что теперь делать со Станковичем?24378 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости