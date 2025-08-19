Самошников сегодня подпишет контракт со «Спартаком» («Р-Спорт»)

Илья Самошников сегодня заключит контракт со «Спартаком».

Сообщалось, что красно-белые заплатят «Локомотиву » за защитника 350 млн рублей плюс бонусы.

Ранее футболист прошел медосмотр.

«Сегодня Илья Самошников должен подписать контракт и стать игроком «Спартака », – сказал источник, знакомый с ситуацией.